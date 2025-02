150 Euro günstiger: Sony versucht, PS5-Hardware mit Mega-Rabatt zu retten

Rund zwei Jahre nach dem Release hat Sony endlich ein Einsehen und passt den Preis für die PSVR 2 an. Die vielversprechende, aber bislang sündhaft teure PS5-Hardware soll satte 150 Euro weniger kosten.

Sony reduziert Preis von PSVR 2

Gute Neuigkeiten für VR-Fans: Sony hat im hauseigenen PlayStation Blog bekannt gegeben, dass die Preisempfehlung der PSVR 2 ab März 2025 merklich nach unten korrigiert wird. Das Headset soll dann statt 599,99 Euro nur noch 449,99 Euro kosten.

Zum gleichen Preis soll übrigens auch ein Bundle mit dem Spiel Horizon: Call of the Mountain angeboten werden. Erstkäufer und VR-Einsteiger bekommen damit also gleich ein namhaftes Spiel aus dem Aloy-Universum zum Ausprobieren der Hardware beigelegt (Quelle: PlayStation).

Mit dem massiven Preisnachlass gibt Sony durch die Blume zu verstehen, dass sich das PS5-Zubehör nicht wie erhofft verkauft hat – ein Problem, das sich bereits 2024 angedeutet hatte.

Obwohl die Hardware von vielen Seiten als Upgrade zum Vorgängermodell gelobt wurde, war das Preisschild von Beginn an kritisiert worden. Schließlich kostete die PSVR 2 mehr als eine Standard-PS5, die zum Zocken ebenfalls benötigt wird.

Endlich günstiger: Ist jetzt die Zeit für die PlayStation VR 2 gekommen? Ich hatte mich vor der Ankündigung des Preises auf eine PSVR 2 gefreut – auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob die Technologie wirklich die Zukunft des Gamings ist, bin ich prinzipiell davon fasziniert. Mit dem Preisschild von 600 Euro war mein Interesse allerdings sofort dahin und seit ihrem Release vor zwei Jahren habe ich ziemlich selten über eine PSVR 2 nachgedacht. Zwar ärgert mich der ursprüngliche Preis immer noch – ganz offensichtlich kann Sony die Hardware ja für unter 500 Euro anbieten – doch nun überwiegt so langsam wieder meine Neugier. Die altbekannten Zweifel hinsichtlich des Tragekomforts, der Anwendungsfälle und möglicher Übelkeit beim Zocken sind zwar dadurch nicht aus der Welt geräumt. Für 450 Euro kann ich mir allerdings wieder vorstellen, der Sony-Hardware doch noch eine Chance zu geben. Gregor Elsholz

Was die PSVR 2 kann, zeigen wir euch in unserem Video:

