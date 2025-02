Fernseher: Modell herausfinden – wie heißt mein TV-Gerät?

TV-Geräte haben keinen eigenen Namen, sondern oft nur eine kryptische Zeichenkombination. Wie kann man schnell die Modellnummer des Fernsehgeräts herausfinden?

Wie finde ich heraus, welchen Fernseher ich habe?

Modellnummern von Fernsehern sehen oft so aus: „‎GU43DU7179UXZG“, „43UR78006LK“ oder „43PUS8109“. Spätestens wenn man eine Ersatzfernbedienung sucht, ein Update durchführen möchte oder herausfinden will, ob das eigene TV-Gerät eine bestimmte Funktion unterstützt, benötigt man diese Angabe. So findet ihr die Gerätenummer bei Herstellern wie Samsung, LG, Panasonic oder Sony:

Im Idealfall habt ihr noch die Geräteverpackung . Dort ist die Modellnummer normalerweise aufgedruckt.

. Dort ist die Modellnummer normalerweise aufgedruckt. Daneben ist die Nummer bei allen Geräten auch abgedruckt. Dazu solltet ihr auf das Label auf der Rückseite oder dem Ständer des TV-Geräts nachschauen.

oder dem des TV-Geräts nachschauen. Ist das TV-Gerät an der Wand befestigt oder könnt ihr aus anderen Gründen nicht auf die Hinterseite des Fernsehers schauen, findet ihr die Angabe auch im Smart-TV-Menü .

. Je nachdem, ob ihr einen Fernseher von Samsung, Panasonic oder einem anderen Hersteller habt, unterscheidet sich der Weg zum entsprechenden Menü.

Ruft über die Fernbedienungen die Geräteeinstellungen auf. Dort sucht ihr nach einem Bereich für die TV-Informationen. Bei Samsung-Fernsehern ist diese Angabe etwa im „Unterstützung“-Bereich hinter „ I nfo zu diesem TV “ versteckt.

auf. Dort sucht ihr nach einem Bereich für die TV-Informationen. Bei Samsung-Fernsehern ist diese Angabe etwa im „Unterstützung“-Bereich hinter „ “ versteckt. Viele Händler führen die relevanten Geräteinformationen auch auf der Rechnung oder den Garantiedokumenten auf.

Wofür wird die Modellnummer benötigt?

Die Modellnummer ist wichtig für:

Technischen Support – Hersteller und Techniker benötigen sie für Fehlerdiagnosen oder Reparaturen.

– Hersteller und Techniker benötigen sie für Fehlerdiagnosen oder Reparaturen. Kompatibilitätsprüfungen – Bestimmte Zubehörteile (Wandhalterungen, Fernbedienungen) sind nur mit bestimmten Modellen kompatibel.

– Bestimmte Zubehörteile (Wandhalterungen, Fernbedienungen) sind nur mit bestimmten Modellen kompatibel. Software- und Firmware-Updates – Manche Funktionen oder Updates sind nur für bestimmte Modelle verfügbar.

– Manche Funktionen oder Updates sind nur für bestimmte Modelle verfügbar. Vergleich und Kaufberatung – Beim Kauf eines neuen Geräts hilft die Modellnummer, um die genauen Spezifikationen zu überprüfen und verschiedene Modelle zu vergleichen.

Unterschied zwischen Modellnummer und Seriennummer

Beachtet, dass ihr auf der Packung oder der Rechnung meistens neben der Modellnummer auch eine Seriennummer findet. Die Modellnummer gilt für alle Geräte dieser Baureihe, die Seriennummer wird hingegen einmalig vergeben. Die Modellnummer identifiziert den TV-Typ und gibt Aufschluss über Baujahr, Display-Technologie und andere Spezifikationen.

Die Seriennummer ist hingegen eine einzigartige Kennung für jedes einzelne Gerät. Sie dient zur Identifikation für Garantie- oder Reparaturzwecke.

