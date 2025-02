Samsung-Fans aufgepasst: Neues Galaxy S25 wird anders als erwartet

Samsung wagt mit dem Galaxy S25 Edge ein spannendes Experiment. Es handelt sich um ein ultradünnes Premium-Smartphone mit nur zwei Kameras, das sich als vierte Option zu den schon verfügbaren S25-Modellen platzieren möchte. Samsung geht dabei auf Nummer sicher und plant nicht mit einer großen Stückzahl.

Samsung Galaxy S25 Edge kommt bald

Samsung soll laut neuesten Informationen bei der Markteinführung des Galaxy S25 Edge einen ungewöhnlichen Weg gehen. Mit einer ersten Produktionscharge von nur 40.000 Einheiten setzt der Hersteller auf eine sehr kleine Stückzahl für ein Smartphone der S-Klasse. Wer gedacht hat, dass das ultradünne Premium-Smartphone leicht zu bekommen sein wird, dürfte sich täuschen.

Preislich soll sich das neue Handy laut der Quelle knapp über dem Galaxy S25 positionieren. Bisher wurde spekuliert, dass es auf dem Niveau eines Galaxy S25 Plus liegt, also bei 1.149 Euro. Gut möglich, dass es dann vielleicht 999 oder 1.099 Euro werden.

Die Markteinführung des Samsung Galaxy S25 Edge soll am 16. April 2025 stattfinden. Das würde zu den vorherigen Gerüchten passen, dass Samsung nach der Präsentation der ersten Galaxy-S25-Modelle etwas Zeit vergehen lässt. Das neue Smartphone soll in den Farben Schwarz, Blau und Silber erhältlich sein (Quelle: SamMobile).

Unterschiede zum Samsung Galaxy S25 Plus

Das Samsung Galaxy S25 Edge unterscheidet sich bis auf die Größe von 6,7 Zoll in einigen Punkten vom Galaxy S25 Plus. Samsung verzichtet auf die dritte Kamera und verbaut stattdessen eine 200-Megapixel-Hauptkamera vom S25 Ultra und eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkel. Das Gehäuse ist zwar viel dünner, dafür soll der Akku mit 3.900 mAh aber auch deutlich kleiner werden. Es wird sich also um einen interessanten Kompromiss handeln.

Vielleicht ist Samsung auch deswegen so vorsichtig mit dem Galaxy S25 Edge und möchte nicht alles mit einer gigantischen Produktion riskieren, wenn das Smartphone am Ende wie Blei in den Regalen liegt. Wird es hingegen ein Hit, hat Samsung ein Problem und muss schnell nachliefern. Es bleibt spannend.

Im Video könnt ihr euch die aktuellen Galaxy-S25-Smartphones von Samsung anschauen:

