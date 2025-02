Samsung spendiert beliebten Android-Tablets schon bald Nachfolger

Samsung bereitet die Markteinführung neuer „Fan Edition“-Tablets vor. Das Galaxy Tab S10 FE und Galaxy Tab S10 FE Plus bekommen nicht nur ein technisches Upgrade, sondern auch eine längere Software-Unterstützung. Die erste Zertifizierung in Südkorea deutet auf einen baldigen Launch hin. Unterdessen verkauft Samsung die aktuelle Generation schon günstiger.

Samsung Galaxy Tab S10 FE (Plus) kündigen sich an

Samsung hat das Galaxy Tab S9 FE und Galaxy Tab S9 FE Plus Ende 2023 auf den Markt gebracht. Wie schon bei den anderen Android-Tablets hält sich Samsung nicht an den jährlichen Rhythmus neuer Generationen, den ihr von den Smartphones kennt. Jetzt sind das Galaxy Tab S10 FE und das Galaxy Tab S10 FE Plus in Südkorea bei der Zertifizierungsbehörde aufgetaucht und könnten demnach schon bald vorgestellt werden.

Die neue FE-Serie setzt auf Samsungs hauseigenen Exynos-1580-Chip und bietet flexible Speicherkonfigurationen von 6 bis 12 GB RAM sowie 128 oder 256 GB internen Speicher. Besonders die 5G-Variante des Galaxy Tab S10 FE Plus dürfte für mobile Nutzer interessant sein.

Samsung spendiert der Frontkamera zudem ein deutliches Upgrade. Statt bisher 8 Megapixel kommt nun ein 12-Megapixel-Sensor zum Einsatz – ideal für Videokonferenzen und Selfies. Beim Betriebssystem setzt Samsung auf Android 15 mit der hauseigenen One-UI-7-Oberfläche. Gut möglich, dass die Update-Garantie verlängert wird. Es könnte sechs neue Android-Versionen geben und sechs Jahre Sicherheitsupdates (Quelle: SamMobile).

Samsung Galaxy Tab S9 FE im Ausverkauf

Dass sich die Galaxy-Tab-S10-FE-Tablets ankündigen, sieht man auch beim Hersteller. Die aktuellen Modelle werden dort mittlerweile viel günstiger verkauft (bei Samsung anschauen). Wenn ihr also nicht auf die neue Generation warten wollt, die vermutlich wieder zu einem deutlich höheren Preis angeboten wird, wäre die aktuelle Generation sicher eine gute Alternative.

Das erwartet euch bei den Tablets:

