Für 12,99 Euro: Amazon verkauft einen iPad-Stift, der alles kann, was man braucht

Erst mit einem Stift entfaltet das iPad sein volles kreatives Potenzial – doch der Original Apple Pencil reißt ein tiefes Loch in die Geldbörse. Bei Amazon gibt es jetzt eine günstige Alternative: Für aktuell nur noch 12,99 Euro verspricht der iPad-Stift professionelle Features wie Neigungserkennung und Schnellladefunktion.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Amazon verkauft iPad-Stift mit Rabatt

Notizen, ein bisschen Zeichnen und vielleicht das ein oder andere PDF mit Anmerkungen versehen: Braucht es dafür wirklich einen teuren Apple Pencil für fast 100 Euro? Wer weniger Geld ausgeben möchte, findet bei Amazon aktuell eine günstige Alternative: Für 12,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) gibt es dort einen hervorragend bewerteten iPad-Stift, der beim Preis-Leistungs-Verhältnis das teure Apple-Original um Längen schlägt.

Stift für iPad Breite Kompatibilität mit vielen iPad-Modellen. Mit Schnellladefunktion, Handabstoßfunktion und Neigungswinkelempfindlichkeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2025 17:08 Uhr

Der Stift für iPad überzeugt unter anderem mit einer Schnellladefunktion, die nur 15 Minuten Ladezeit benötigt, um für mehrere Stunden einsatzbereit zu sein. Die vollständig aufgeladene Batterie hält bis zu 11 Stunden, was für mehrtägige Nutzung ohne lästiges Nachladen ausreicht. Das macht ihn besonders praktisch für längere Vorlesungen, ausgedehnte Zeichen-Sessions oder intensive Arbeitstage.

Ein praktisches Feature ist die Neigungsempfindlichkeit, die besonders Künstlern und Designer zugutekommt. Beim Zeichnen einer Landschaft können so unterschiedliche Schattierungen erzeugt werden, indem der Stift – ähnlich wie bei einem traditionellen Bleistift – in verschiedenen Winkeln gehalten wird. Die Linienstärke passt sich dabei automatisch an, was natürlichere und ausdrucksstärkere Ergebnisse ermöglicht.

Die Handballenerkennung verhindert unbeabsichtigte Berührungen auf dem Bildschirm. Bei der Anfertigung detaillierter Notizen während einer wichtigen Besprechung können Nutzer ihre Hand bequem auf dem Display ablegen, ohne versehentlich die Arbeit zu unterbrechen. Für noch mehr Komfort sorgen zwei eingebaute Magnete, die eine einfache Befestigung am iPad ermöglichen. Das funktioniert aber nur bei ausgewählten iPad-Modellen mit geraden Kanten.

Trotz des günstigen Preises sind die Käufer auf Amazon äußerst zufrieden und vergeben 4,7 von 5 Sternen – und das bei fast 15.000 Bewertungen. Gelobt werden vor allem Preis-Leistungs-Verhältnis, Schreibqualität und Handhabung.

Für wen lohnt sich die Apple-Pencil-Alternative bei Amazon?

Der iPad-Stift ist ideal für preisbewusste iPad-Nutzer, die nicht bereit sind, fast dreistellige Beträge für das Original auszugeben. Mit seinen professionellen Funktionen wie Neigungsempfindlichkeit und Handballenerkennung bietet er sowohl für Studenten als auch für kreative Hobby-Anwender eine günstige Alternative. Die breite Kompatibilität mit verschiedenen iPad-Generationen ist ein weiterer Pluspunkt.

