Aktuell für 44,95 Euro bei Amazon: Dieses Fahrradschloss überzeugt die Stiftung Warentest

Fahrraddiebstähle nehmen stetig zu – ein zuverlässiges Schloss ist daher unverzichtbar. Das Abus Granit 460 Fahrradschloss überzeugt im Test der Stiftung Warentest als Preistipp und punktet besonders durch sein geringes Gewicht von nur einem Kilogramm. Bei Amazon ist der Testsieger aktuell für 44,95 Euro erhältlich.

Preistipp der Stiftung Warentest: Amazon verkauft Fahrradschloss von Abus mit Rabatt

Ein hochwertiges Fahrrad braucht auch einen hochwertigen Schutz. Das Abus Granit 460 Fahrradschloss für 44,95 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) vereint erstklassige Sicherheit mit überraschendem Leichtgewicht. Normalerweise kostet das Fahrradschloss fast 70 Euro, beim aktuellen Angebot kann man also eine Menge sparen.

Abus Granit 460 Bügelschloss mit Sicherheitslevel 9, besonders leicht. Preistipp der Stiftung Warentest. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.02.2025 19:20 Uhr

Das Bügelschloss stammt vom deutschen Traditionshersteller Abus und setzt auf durchdachte Sicherheitstechnik. Der 12 Millimeter starke Parabolbügel besteht aus speziell gehärtetem Stahl und widersteht selbst modernen Aufbruchmethoden wie Eisspray-Attacken. Das Gehäuse und der Verriegelungsmechanismus sind ebenfalls aus hochwertigem Stahl gefertigt. Die doppelte Verriegelung mit codiertem Wendeschlüssel macht Dieben das Leben zusätzlich schwer.

Besonders praktisch: Die mitgelieferte USH-Halterung ermöglicht eine schnelle Montage an Rahmenrohren zwischen 15 und 35 Millimetern Durchmesser. So lässt sich das Schloss beim Fahren sicher transportieren. Mit seinem Sicherheitslevel 9 bietet das Granit 460 zuverlässigen Schutz bei mittlerem Diebstahlrisiko – etwa beim Abstellen in Innenstadtlagen oder an Bahnhöfen.

Für wen lohnt sich das Abus-Fahrradschloss bei Amazon?

Das Abus Granit 460 richtet sich an Fahrradfahrer, die ein verlässliches Schloss zum fairen Preis suchen. Die Auszeichnung als Preistipp der Stiftung Warentest bestätigt das gute Preis-Leistungs-Verhältnis und auch bei Amazon-Kunden kommt das Abus-Fahrradschloss mit 4,6 von 5 Sternen hervorragend an. Mit seinem geringen Gewicht von einem Kilogramm eignet es sich besonders für Pendler und mobile Radfahrer, die ihr Schloss regelmäßig transportieren müssen.

