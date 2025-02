PayPal: Geld abbuchen – Dauer & Probleme mit Xoom beheben

Wurde an euer PayPal-Konto eine Zahlung über den Bezahldienst übermittelt, geht das Geld nicht direkt auf das Bankkonto, sondern wird bei PayPal zwischengelagert. Um es auf das verknüpfte Konto zu übertragen, müsst ihr das Geld bei PayPal abbuchen.

Eine Auszahlung ist nur möglich, wenn sich auch Guthaben, zum Beispiel aus einem Verkauf bei eBay oder einer manuellen Aufladung, auf dem PayPal-Konto befindet. Einige Nutzer berichten derweil von Problemen, bei denen eine Abbuchung nur über „Xoom“ möglich ist.

PayPal: Geld abbuchen – so funktioniert es

Generell sollten alle PayPal-Vorgänge direkt über die Webseite oder die App vorgenommen werden. Verzichtet also vor allem darauf, Links zu PayPal aus E-Mails oder auf anderen Webseiten anzuklicken. Es kommt häufig vor, dass Cyber-Betrüger echt wirkende E-Mails im PayPal-Look nachbauen, um so an eure Zugangsdaten zu gelangen. Wollt ihr das Guthaben von PayPal auf das Konto laden, geht wie folgt vor:

Steuert die Webseite von PayPal an und loggt euch mit euren Zugangsdaten ein (direkt zum Login). Nach dem Login findet ihr eure Transaktionsübersicht mit allen Geldein- und Geldausgängen der letzten Tage und Wochen bei PayPal. Im linken Bildschirmbereich findet ihr den aktuellen Guthabenstand auf eurem PayPal-Konto. Unter dem Button findet sich der Button „Geld einzahlen oder abbuchen“. Drückt dann auf das Feld „Geld abbuchen“. Klickt den Button an. Im nächsten Schritt gebt ihr den Betrag ein, den ihr vom PayPal- auf das Bankkonto transferieren wollt. Sind mehrere Bankkonten mit PayPal verknüpft, könnt ihr an dieser Stelle zudem auswählen, wohin das Geld überwiesen werden soll. Klickt abschließend auf „Geld abbuchen“.

Links unter dem Guthaben findet ihr den Button zum „Geld abbuchen“. (© Screenshot GIGA)

Geld abbuchen bei PayPal: Dauer und Kosten

Die PayPal-Abbuchung wird nun durchgeführt. Die Transaktion auf euer Konto ist kostenlos. Für die Bearbeitung der Überweisung vom PayPal- auf das eigene Konto solltet ihr rund ein bis zwei Tage Geduld aufbringen. Die Dauer der Abbuchung ist von der eigenen Bank abhängig. Seit Anfang 2025 unterstützt PayPal aber auch die Echtzeitüberweisung, sodass das Geld bereits innerhalb weniger Momente auf eurem Konto landen kann. Bei Problemen mit der Abbuchung solltet ihr die PayPal-Hotline kontaktieren.

Die Bearbeitung nimmt 1-2 Arbeitstage in Anspruch. (© Screenshot GIGA)

Abbuchung nur über Xoom möglich?

Einige Nutzer werden beim Versuch, Geld auf ihr Konto zu übertragen, auf den Dienst „Xoom“ weitergeleitet. Das betrifft auch Nutzer, die keinen Xoom-Account haben und den Service bislang nie genutzt haben (Was ist Xoom?). Im Normalfall ist das aber kein Fehler bei PayPal, sondern beim Nutzer. „Xoom“ erscheint, wenn man die Option „Geld senden“ verwendet und dann „Geld an Bankkonto senden“ auswählt. Um das Geld auf sein Bankkonto zu übertragen, muss man aber wie oben beschrieben die Option „Geld einzahlen oder abbuchen“ im Hauptmenü auswählen.

Daneben kann aber auch ein anderer Grund vorliegen, wenn man Geld nur über Xoom abbuchen kann:

Betroffen sind dann Nutzer, die innerhalb eines Monats Beträge im vierstelligen Euro-Bereich verwalten.

In solchen Fällen müssen die Nutzerdaten separat über den PayPal-Support bestätigt werden.

Bis zur Verifizierung kann kein Geld auf dem vorgesehenen Weg abgebucht werden.

Fälschlicherweise wird im Nutzerkonto der Hinweis „Es ist kein Guthaben verfügbar“ angezeigt, obwohl Geld auf dem Konto sein sollte.

Die Verifizierung kann über diesen Link durchgeführt werden: Zu PayPal.

Danach wird man nicht mehr zu Xoom verwiesen und kann das Guthaben auf sein Konto übermitteln.

Bei uns erfahrt ihr auch, was man tun kann, wenn eine PayPal-Zahlung nicht möglich ist.

