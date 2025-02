Schwarze Kreditkarte: Bedeutung und Vorteile der exklusiven Kreditkarte

Eine Kreditkarte bekommt man heutzutage oft mit wenig Aufwand. Wer die Finanzen etwas besser unter Kontrolle halten will, greift etwa zu einer Prepaid-Kreditkarte. Oft gibt es sogar kostenlose Angebote für das Zahlungsmittel. Wer sein luxuriöses Dasein nach außen tragen will, kann das hingegen über eine schwarze Kreditkarte tun. Was steckt hinter dem Luxus-Modell der Kreditkarten?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Was ist an einer schwarzen Kreditkarte so besonders?

Vor allem in frühen Tagen der Kreditkarte als Zahlungsmittel in den 80ern war die Kreditkarte in schwarz äußerst begehrt. Die Centurion-Ausgabe von American Express erhält auch heute nur ein sehr auserwählter, kleiner Kreis. Beantragt werden kann die schwarze Karte nicht, vielmehr bietet das Unternehmen die rare Kreditkarte nur den reichsten und umsatzstärksten Kunden im eigenen Haus an (mehr dazu bei American Express).

Mastercard hat mit der „World Elite Mastercard“ ebenfalls eine Premium-Kreditkarte dieser Art im Angebot (bei Mastercard ansehen). Diese Karte wird aber nicht direkt von Mastercard ausgegeben, sondern Banken, die mit dem Unternehmen zusammenarbeiten.

Anzeige

Bei Partnerbanken von Visa wie der Hypo Vereinsbank gibt es zudem die „Visa Infinite“-Version (bei Hypovereinsbank ansehen). Interessenten können ein persönliches Gespräch mit der Bank vereinbaren und herausfinden, ob sie für die schwarze Visa-Karte infrage kommen.

Kreditkarten: Das solltet ihr vor dem Abschluss wissen Abonniere uns

auf YouTube

Schwarze Kreditkarte: Nur auf Einladung

Auch heute setzen die meisten Geldinstitute für Kreditkarten im Premiumbereich auf ein schlichtes, schwarzes Design. Karten dieser Art heben sich schon allein optisch von der Masse der anderen Geldkarten ab. Diese Karten signalisieren finanzielle Stärke und gewähren Zugang zu exklusiven Services.

Anzeige

Voraussetzung für eine schwarze Kreditkarte ist ein ordentliches finanzielles Polster .

. Zudem muss man bereits eine ausführliche und umfangreiche Vorgeschichte in der Nutzung anderer Kreditkarten vorweisen.

in der Nutzung anderer Kreditkarten vorweisen. In der Regel melden sich Geldinstitute von sich aus und unterbreiten Angebote für die spezielle Luxuskreditkarte.

Auch heute gilt die Centurion von American Express als die populärste Ausgabe unter den schwarzen Kreditkarten. Die Ausgabe wird aus Titan produziert. Der für eine Einladung erforderliche Jahresumsatz liegt bei 150.000 bis 500.000 €, die Jahresgebühr beträgt stolze 2.000 €.

„Die Centurion Card ist die wertvollste und außergewöhnlichste American Express Karte der Welt. Sie steht nur einem kleinen Kreis unserer Mitglieder zur Verfügung.“ American Express zur exklusiven Karte

Schwarze Kreditkarte: Das Luxus-Unikat unter den Zahlungsmitteln

Stellt sich die Frage nach dem Sinn oder Unsinn einer solchen Luxus-Kreditkarte.

Anzeige

Mit dem Luxus-Angebot sind spezielle, exklusive Services verbunden.

Dank des entsprechenden „Kleingelds“ wird man bevorzugt vom Geldinstitut behandelt. In der Regel bekommt man mit der schwarzen Kreditkarte gleich einen persönlichen Betreuer zur Seite gestellt.

Der Concierge-Service übernimmt zahlreiche Aufgaben auch abseits finanzieller Geschäfte.

Der Service kümmert sich etwa um die Organisation privater Termine, besorgt Karten für Konzerte, die sogar schon ausverkauft sein können oder bucht Hotels und Reisen.

Höchstgrenzen oder keine Limits : Viele schwarze Kreditkarten haben sehr hohe oder gar keine festen Kreditlimits.

: Viele schwarze Kreditkarten haben sehr hohe oder gar keine festen Kreditlimits. Luxus-Services : Zugang zu VIP-Lounges an Flughäfen, bevorzugte Hotel-Upgrades und persönliche Concierge-Services sind Standard. Versicherungen : Von Reiserücktritts- bis hin zu Kfz-Versicherungen bieten viele schwarze Kreditkarten umfassenden Schutz.

: Zugang zu VIP-Lounges an Flughäfen, bevorzugte Hotel-Upgrades und persönliche Concierge-Services sind Standard. : Von Reiserücktritts- bis hin zu Kfz-Versicherungen bieten viele schwarze Kreditkarten umfassenden Schutz. Exklusive Events: Einige Karten ermöglichen den Zugang zu besonderen Veranstaltungen oder Mitgliedschaften in elitären Clubs.

Anzeige

Eine schwarze Kreditkarte lohnt sich vor allem für Vielreisende oder Personen, die regelmäßig von Premium-Services profitieren möchten. Allerdings sind die Jahresgebühren oft sehr hoch – teilweise über 1.000 Euro. Wer diese Leistungen nicht regelmäßig nutzt, für den gibt es günstigere Alternativen mit ähnlichen Vorteilen.

Braucht man das? Die schwarze Kreditkarte steht für Luxus, Exklusivität und finanzielle Stärke. Wer sich den hohen Preis leisten kann und die Vorteile nutzt, erhält eine der begehrtesten Kreditkarten der Welt. Natürlich bleibt auch die schwarze Kreditkarte letztendlich „nur“ ein Zahlungsmittel. Der Otto-Normalverbraucher, der einen Luxus wie den Concierge-Service nicht benötigt, kann getrost auch zu einer normalen, oft sogar kostenlosen Kreditkarte zugreifen, um Zahlungen online durchführen zu können. Wer selber eine Kreditkarte in schwarzer Farbe sein Eigen nennen will, kann diese auch selber bei Banken wie Barclays beantragen. Voraussetzung ist ein Girokonto bei der Bank, eine Jahresgebühr fällt für die Geldkarte nicht an. Hierbei handelt es sich allerdings „nur“ um eine schwarze Kreditkarte ohne exklusive Services, wie man sie von der Centurion-Karte kennt. Martin Maciej

Bei uns findet ihr auch Informationen zur Amazon-Kreditkarte.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.