Samsung bekommt es nicht hin: Echte Smartphone-Revolution muss warten

Die Hoffnung der Samsung-Fans auf ein revolutionäres Falt-Smartphone mit zwei Scharnieren könnte sich nicht so schnell erfüllen wie erhofft. Genau wie schon beim Galaxy S25 Edge könnte das Unternehmen das Smartphone zwar zeigen, jedoch nicht direkt verkaufen. Dabei wollte Samsung ursprünglich mit diesem innovativen Gerät seine Vormachtstellung im Falt-Handy-Segment unterstreichen.

Samsungs doppelt faltbares Smartphone verzögert sich

Das nächste Unpacked-Event von Samsung, auf dem das Galaxy Z Fold 7 und Galaxy Z Flip 7 sowie ein günstigeres Galaxy Z Flip FE vorgestellt werden sollen, muss wohl ohne das Dual-Fold-Smartphone auskommen – zumindest fast. Demnach könnte die Smartphone-Revolution, wie zuvor schon das Galaxy S25 Edge, zwar angeteasert, nicht aber mit allen Details vorgestellt werden. Laut der Quelle soll das später passieren, entsprechend verzögert sich auch der Verkaufsstart (Quelle: SamMobile).

Samsung will das Rampenlicht des kommenden Unpacked-Events voll auf den bekannten Falt-Smartphones lassen. Das hat das Unternehmen auch bei der Präsentation der Galaxy-S25-Modelle gemacht. Mit dem Teaser eines Dual-Fold-Smartphones hätte man aber noch etwas für die kommenden Monate, auf das sich Samsung-Fans freuen können.

Damit würde Samsung nicht so schnell auf Huaweis Durchbruch mit dem Mate XT reagieren, wie sich viele erhofft haben. Das chinesische Unternehmen hat das besondere Smartphone sogar schon global vorgestellt. Der große Nachteil ist, dass dort kein Google Play Store vorinstalliert ist. Samsung hat also schon zu Beginn einen großen Vorteil.

Einzigartiges Samsung-Smartphone wird sehr teuer

Durch die globale Vorstellung des Huawei Mate XT wisst ihr jetzt, mit welchem Preis ihr ungefähr für ein doppelt faltbares Samsung-Smartphone in Europa rechnen müsst. Das Modell aus China wird für 3.499 Euro verkauft. In dem Preisbereich dürfte sich Samsung auch bewegen, wenn schon das Galaxy Z Fold 6 für 1.999 Euro angeboten wird. Günstig wird der Spaß in jedem Fall nicht.

Im Video verraten wir euch, was das Samsung Galaxy Z Fold 6 drauf hat:

