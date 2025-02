Huawei kommt Samsung zuvor: Weltweit einzigartiges Smartphone erscheint in wenigen Tagen

Jetzt lässt Huawei die Muskeln richtig spielen. Bisher fühlte sich Samsung recht sicher, denn bisher wurde das einzigartige Mate XT nur in China verkauft. Das ändert sich schon in wenigen Tagen. Huawei bringt das doppelt faltbare Smartphone nach Europa und schafft damit eine komplett neue Smartphone-Kategorie.

Huawei bringt Mate XT nach Europa

Damit hätte wohl niemand gerechnet. Huawei geht aufs Ganze und bringt das Mate XT tatsächlich nach Europa. Schon am 18. Februar 2025 wird das Smartphone bei uns vorgestellt, wie der neueste Teaser verrät:

Huawei Mate XT kommt nach Europa – Unfold the Future

Darin blickt Huawei auf die Entwicklung der eigenen Falt-Smartphones zurück. Das chinesische Unternehmen ist schnell auf den Trend aufgesprungen, hat oft aber seinen eigenen Weg gewählt. Mit dem Mate XT hat Huawei erstmals den Weg vorgegeben und Samsung richtig unter Druck gesetzt.

Während Samsung die Entwicklung seines eigenen Multi-Fold-Smartphones langsam vorantreiben konnte, gerät das südkoreanische Unternehmen durch diesen Schachzug von Huawei massiv unter Druck. Plötzlich wäre das Mate XT auch in Deutschland erhältlich und Samsung müsste nachziehen.

Kann das Huawei Mate XT Erfolg haben?

Technologisch gesehen ist das Mate XT für Huawei ein echter Meilenstein. Das chinesische Unternehmen konnte dieses einzigartige Smartphone trotz der US-Sanktionen bauen und auf den Markt bringen. In China gibt es im Bereich der Software und Hardware keine Einschränkungen.

In Deutschland würde es anders aussehen. Huawei kann weiterhin nicht auf den Google Play Store zugreifen. Es ist also nicht bekannt, ob alle Apps vorhanden sind, die man hierzulande so nutzt. Außerdem könnte der Preis sehr hoch ausfallen. Schon in China kostet das Smartphone umgerechnet über 2.500 Euro. Es könnte sich also bei weit über 3.000 Euro bewegen. Wir sind trotzdem gespannt, was Huawei vorhat. Samsung wird dadurch auf jeden Fall unter Druck gesetzt.