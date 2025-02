Unerwartetes Geheimnis um das Samsung Galaxy S25 Ultra aufgedeckt

Samsung hat mit dem Galaxy S25 Ultra sein bisher bestes Top-Smartphone auf den Markt gebracht. Im Vergleich zum Galaxy S24 Ultra gibt es beim S Pen ein echtes Downgrade. Die Bluetooth-Funktion entfällt nämlich. Wie sich jetzt zeigt, war das wohl eine Entscheidung in letzter Minute, denn im Gehäuse des Smartphones findet sich weiterhin Hardware dafür.

Samsung Galaxy S25 Ultra könnte S Pen laden

Samsung liefert das Galaxy S25 Ultra zwar weiterhin mit einem S Pen aus, dieser funktioniert aber nur wie früher – also nah am Display und nicht aus der Entfernung per Bluetooth. Laut Samsung haben nur etwa ein Prozent der Nutzerinnen und Nutzer die Funktion verwendet. Deswegen wurde sie beim neuen Modell gestrichen – zumindest fast.

Zack Nelson vom YouTube-Kanal JerryRigEverything hat das Galaxy S25 Ultra zerlegt und ein interessantes Detail gefunden. Es ist auch beim neuen Modell eine induktive Spule vorhanden, mit der sich ein potenzieller Stift mit Bluetooth-Funktion und integriertem Akku aufladen ließe:

Das funktioniert beim neuen Modell aber nicht, weil im S Pen des Galaxy S25 Ultra kein Akku mehr verbaut ist. Die Hardware wäre aber noch da, wie ein Vergleich mit einem Bluetooth-S-Pen von Samsung zeigt, wo die Spule zu so einem Stift passen würde. Er geht davon aus, dass Samsung den Funktionsumfang zurückhält und das volle Potenzial nicht ausschöpft.

Alter Bluetooth-S-Pen passt nicht

Ein älterer Stift, beispielsweise vom Galaxy S24 Ultra mit Bluetooth, lässt sich dabei nicht ausprobieren, weil dieser nicht mehr ins Gehäuse passt. Ein zusätzlich erhältlicher Bluetooth-Stift, den Samsung selbst auf der eigenen Webseite gelistet hatte, war laut dem Unternehmen ein Fehler. Komisch ist es natürlich trotzdem, wenn im Gehäuse eines Smartphones trotzdem noch Hardware für diese Funktion vorhanden ist.

Im nachfolgenden Video könnt ihr euch die Galaxy-S25-Smartphones anschauen:

