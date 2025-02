Samsung macht Schluss: 11 Smartphones erhalten keine Software-Updates mehr

Samsung hat die Update-Politik für seine Smartphones in den letzten Jahren immer wieder verbessert. Es gibt trotzdem noch viele bekannte Smartphones, die nicht unter die verbesserte Update-Politik fallen und somit früher ausgemustert werden. Dieses Mal hat es 11 Smartphones getroffen, darunter auch die Galaxy-S20-Serie, die viele sicher noch verwenden.

11 Samsung-Smartphones erhalten keine Software-Updates mehr

Während neue Samsung-Smartphones wie das Galaxy S25 für sieben Jahre Software-Updates erhalten, sind ältere Modelle wie das Galaxy S20 nach einigen Jahren schon raus. Genau jetzt ist die Zeit gekommen, in der diese älteren Modelle ausgemustert werden.

Diese Samsung-Smartphones erhalten keine Software-Updates mehr:

Samsung Galaxy A02s

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Plus 5G

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy W21 5G

Wie ihr seht, ist die gesamte Galaxy-S20-Serie betroffen – inklusive der FE-Modelle. Damals gab es noch einzelne Ausführungen in 4G und 5G. Außerdem gehören auch das Galaxy A12 und A02s dazu, welche zu der Zeit wegen des geringen Preises auch sehr beliebt waren. Die Smartphones haben lange und regelmäßig Software-Updates erhalten, kommen nun aber in diesem Bereich an ihre Grenzen.

Es kann durchaus vorkommen, dass Samsung hin und wieder noch ein kritisches Software-Update veröffentlicht, darauf solltet ihr euch aber nicht verlassen. Offiziell ist jetzt Schluss (Quelle: Gizchina).

Es wird Zeit für ein neues Smartphone

Wenn ihr heute also noch ein Samsung Galaxy S20 Ultra verwendet, dann solltet ihr euch spätestens jetzt Gedanken darüber machen, euch ein neues Smartphone anzuschaffen. Das gilt besonders dann, wenn ihr sicherheitsrelevante Anwendungen ausführt wie Online-Banking. Anbieten würde sich da aktuell ein Galaxy S25 Ultra. Dieses bietet 7 Jahre Software-Updates.

Wollt ihr nicht so viel Geld ausgeben, dann bietet sich das Galaxy A16 mit 6 Jahren Software-Updates an.

