Google knöpft sich das Samsung Galaxy A56 mit neuem Pixel-Handy direkt vor

Google bricht mit einer langjährigen Tradition und bringt sein neues Mittelklasse-Smartphone viel früher auf den Markt. Das Smartphone soll mit einigen großen Upgrades punkten und könnte für das kommende Samsung Galaxy A56 zu einem echten Problem werden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Google Pixel 9a erscheint viel früher

Google beschleunigt seinen Release-Zyklus für neue Smartphones erneut. Statt wie gewohnt zur Entwicklerkonferenz Google I/O im Mai, soll der Verkauf des Pixel 9a bereits am 26. März 2023 starten. Die Vorbestellphase soll schon am 19. März beginnen. Mit dieser Terminierung folgt Google dem Trend der Hauptserie. Die Pixel-9-Modelle wurden vom traditionellen Oktober-Launch in den August vorgezogen (Quelle: AndroidHeadlines).

Anzeige

Damit positioniert sich Google mit dem Pixel 9a direkt gegen Samsung und das kommende Galaxy A56. Beide Mittelklasse-Smartphones könnten im März vorgestellt werden und in den Verkauf gehen. Dadurch würde der Zweikampf in der Mittelklasse deutlich interessanter werden, denn beide Smartphones spielen in einer ähnlichen Liga. Während bei Samsung mit einem eher kleinen Update gerechnet wird, geht Google in die Vollen.

Die auffälligste Neuerung des Pixel 9a soll das komplett überarbeitete Design werden. Google soll erstmals auf den charakteristischen Kamera-Balken verzichten und integriert die Sensoren bündig in die Gehäuserückseite. Trotz der kompakten Abmessungen soll Google einen 5.100-mAh-Akku verbauen – der größte Akku, der je in einem Pixel-Smartphone zum Einsatz kam. Damit übertrifft das Mittelklasse-Modell sogar das aktuelle Flaggschiff Pixel 9 Pro XL (Test) mit 5.060 mAh. Die Laufzeit des Pixel 9a dürfte für ein Google-Handy neue Maßstäbe setzen.

Anzeige

Preis für das Google Pixel 9a steigt teilweise

Mit einem Startpreis von 499 US-Dollar für die 128-GB-Variante würde sich das Pixel 9a im mittleren Preissegment positionieren, wo auch das Samsung Galaxy A56 zu finden sein wird. Die Version mit 256 GB Speicher soll mit 599 Dollar dieses Mal mehr zu Buche schlagen. Es kündigt sich ein spannender Zweikampf an.

Das Google Pixel 9 darf dabei nicht vergessen werden, denn bis zum Marktstart des Pixel 9a dürfte der Preis weiter gefallen sein. Im Video könnt ihr euch das Handy anschauen:

Vorsicht, Verwechslungsgefahr! – Google Pixel 9 und Pixel 9 Pro XL Ersteindruck Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.