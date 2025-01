Samsung vermeidet beim Galaxy A56 einen großen Fehler

Ein neuer Eintrag der Zulassungsbehörde FCC enthüllt weitere Details zum kommenden Samsung Galaxy A56. Dort wird nicht nur ein Gerücht zur besseren Ladegeschwindigkeit bestätigt, sondern auch eine wichtige Information zur vorinstallierten Software. Samsung macht bei dem neuen Mittelklasse-Handy keine Kompromisse.

Samsung Galaxy A56 erscheint mit One UI 7

Während Samsung Besitzerinnen und Besitzer aktueller Smartphones wie der Galaxy-S24-Serie seit Monaten auf das Update auf Android 15 und One UI 7 warten lässt, gibt es zumindest für neue Modelle gute Nachrichten. Das Mittelklasse-Smartphone Galaxy A56 wird direkt mit Samsungs neuestem Betriebssystem One UI 7 auf Basis von Android 15 ausgeliefert (Quelle: SamMobile). Wer sich das neue Modell kauft, muss also nicht zusätzlich noch auf eine neue Version warten.

Neben der Softwareausstattung offenbart die FCC-Zertifizierung weitere technische Spezifikationen. Das Galaxy A56 unterstützt natürlich den 5G-Mobilfunk, verfügt über Bluetooth 5.3 und kann tatsächlich mit bis zu 45 Watt geladen werden. Diese Schnellladefunktion bedeutet eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorgängermodell und übertrifft sogar das viel teurere Galaxy S25, das mit maximal 25 Watt lädt.

Samsung wertet das Galaxy A56 damit ordentlich auf. Auch das Galaxy A36 dürfte von den Verbesserungen profitieren. Diesem Smartphone wird in der Gerüchteküche auch nachgesagt, dass es mit bis zu 45 Watt schnell aufgeladen werden kann. Dadurch wird die bezahlbare Mittelklasse erheblich attraktiver.

Vorstellung steht kurz bevor

Samsung hat die Galaxy-S25-Modelle kürzlich vorgestellt und schon sehr bald sollen die neuen A-Klasse-Smartphones folgen. Das Galaxy A55 wurde Anfang März 2024 enthüllt. Es dürfte also nicht mehr lange dauern, bis das Galaxy A56 mit den vielen praktischen Verbesserungen aufschlägt.

Im Video könnt ihr euch die neuen Galaxy-S25-Smartphones anschauen:

Samsung Galaxy S25 (Plus, Ultra): Alle Features, die du kennen musst

