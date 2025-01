Pixel 9a: Schlechte Nachrichten für alle, die sich das Google-Handy kaufen wollen

Google wird wohl schon sehr bald sein neues Mittelklasse-Smartphone vorstellen und auf den Markt bringen. Wer sich für das günstigere Modell interessiert, muss trotzdem etwas mehr in die Tasche greifen – zumindest wenn ihr mehr Speicher haben wollt.

Google Pixel 9a wird teilweise teurer

Googles kommendes Mittelklasse-Smartphone Pixel 9a behält wohl den günstigen Einstiegspreis seines Vorgängers bei. Nur bei der Version mit mehr Speicher von 256 GB soll der Tech-Gigant tiefer in die Taschen seiner Kundinnen und Kunden greifen. 128 GB reichen vielen nicht mehr aus, sodass der Griff zur größeren Speicherversion zu einem Muss wird.

Das Google Pixel 9a wird in der Basisversion mit 128 GB Speicher weiterhin 499 US-Dollar kosten – in Deutschland könnten es wieder 549 Euro sein. Damit bleibt Google seiner Preispolitik beim Einstiegsmodell treu. Anders sieht es bei der 256-GB-Variante aus. Dort soll der Preis bei 599 US-Dollar liegen und somit 40 Dollar über dem Vorgängermodell Pixel 8a (Quelle: FoneArena). Entsprechend dürfte auch der Preis in Deutschland für das Modell mit mehr Speicher steigen. Es könnte demnach von 609 Euro auf 649 Euro hochgehen.

Google Pixel 9a soll früher erscheinen

Google plant offenbar einen Strategiewechsel beim Launch-Termin. Statt wie gewohnt im Mai soll das Pixel 9a bereits Mitte März 2025 auf den Markt kommen. Eigentlich wird das Handy immer auf der Entwicklermesse Google I/O vorgestellt, doch dieses Mal soll das Unternehmen viel früher damit durchstarten.

Das passt am Ende auch zur früheren Vorstellung der Pixel-9-Smartphones im vergangenen Jahr. Damals wurde die Vorstellung ebenfalls vorgezogen, was dazu geführt hat, dass es die ersten neuen Pixel-Handys waren, die nicht mit einer neuen Android-Version erschienen sind. Deswegen wurde die Entwicklung von Android 16 vorgezogen, sodass der Zeitplan für 2025 wieder passt.

Das Pixel 9 könnte bei dem Preisverfall eine günstige Alternative zum Pixel 9a werden:

