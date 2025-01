Googles Telefon-App: Darauf haben Android-Nutzer lange warten müssen

Googles eigene Telefon-App für Android erhält eine nützliche Funktion. Hinweise deuten darauf hin, dass Filter für den Anrufverlauf geplant sind. Das Ziel: eine übersichtlichere Organisation der Anrufe – und hoffentlich weniger Spam.

Google: Praktische Filteroptionen für Anrufe

In der neuesten Beta-Version von Googles Telefon-App ist eine Funktion aufgetaucht, mit der sich die Anrufhistorie über Filter organisieren lässt. Derzeit zeigt die App nämlich nur eine chronologische Liste aller Anrufe an.

Mit den geplanten Filtern könnten Nutzer Anrufe nach bestimmten Kriterien sortieren, etwa nach verpassten Anrufen, Kontakten oder Anrufen, die als Spam markiert wurden.

Weitere Filter, wie die Begrenzung auf einen bestimmten Zeitraum oder die Trennung von eingehenden und ausgehenden Anrufen, könnten ebenfalls eingeführt werden. Auch die Navigation durch große Anruflisten soll einfacher werden – ideal für Vieltelefonierer, die sich weniger Chaos wünschen. Mit einem Tipp könnten Nutzer künftig gezielt nach wichtigen oder unerwünschten Anrufen suchen, ohne durch endlose Listen scrollen zu müssen (Quelle: Android Authority).

Neben der besseren Übersicht soll auch die Spam-Filter-Funktion eine größere Rolle spielen als bisher. Nutzer könnten potenzielle Spam-Anrufe leichter identifizieren und ihre Anrufliste sauberer halten. Was Google in diesem Bereich genau vorhat, ist in der Beta-Version der App noch nicht zu erkennen. Auch ob und wann die Filterfunktionen in die stabile Version der Telefon-App übernommen werden, steht generell noch nicht fest.

Googles Telefon-App endlich übersichtlicher

Die geplanten Filterfunktionen in der Telefon-App sind eine überfällige Änderung. Schon lange haben sich Android-Nutzer eine bessere Organisation des Anrufverlaufs gewünscht. Mit den neuen Möglichkeiten holt Google auf – und die App wird spürbar alltagstauglicher.

So könnt ihr Spam-Anrufe auf dem Handy blockieren:

