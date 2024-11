Google will dafür sorgen, dass ihr nie wieder ans Telefon gehen müsst

Google hat in seinen Pixel-Smartphones eine Funktion integriert, mit der ein Sprachassistent für euch ans Telefon gehen kann. Bisher halten sich die Fähigkeiten des praktischen Features im Rahmen. Zukünftig will Google eine viel mächtigere Funktion schaffen, mit der ihr im besten Fall nie wieder selbst ans Telefon gehen müsst, wenn ihr es nicht wollt.

Google will Call Screening erweitern

Schon seit einiger Zeit haben Pixel-Smartphones eine Funktion integriert, mit der ihr Anrufe checken könnt, bevor ihr selbst abhebt. Der Anrufer wird von der Call-Screening-Funktion nach dem Grund des Anrufs gefragt, während ihr die Antwort auf dem Smartphone mitlesen könnt. Darauf könnt ihr vorgefertigten Antworten geben, die jedoch nicht kontextbezogen sind. Genau das soll Google künftig ändern.

Wie bei einem KI-Sprachassistenten soll Call Screening den Inhalt verstehen und auf Basis der gesagten Informationen des Anrufers Antworten vorschlagen. Ruft also beispielsweise jemand wegen einer Umfrage an, dann könnt ihr eine Antwort wählen, die eine Teilnahme an einer Umfrage ablehnt. Je nachdem, wie gut das funktioniert, müsstet ihr gar nicht mehr ans Telefon gehen, weil ihr einen Assistenten bekommt, der das für euch erledigt (Quelle: 9to5Google).

Natürlich ist die Funktion nur optional. Ihr könnt wie üblich auch einfach ans Telefon gehen. Ich persönlich nutze die Funktion tatsächlich sehr gerne, weil ich so viele Spam-Anrufe direkt herausfiltern kann. Dabei kam ich aber auch nie so weit, dass ich eine Antwort wählen konnte. Vorher wurde einfach aufgelegt.

Neue Funktion mit Android 16?

Aktuell ist nicht bekannt, wann Google das viel mächtigere Call Screening in Android und die Pixel-Smartphones integriert. Solche großen Verbesserungen spart sich das Unternehmen oft für Events auf. Vielleicht wird es Teil von Android 16 und den Pixel-10-Smartphones. Beides soll im kommenden Jahr viel früher auf vorgestellt werden.

Die aktuellen Pixel-Smartphones könnten die Funktion ebenfalls erhalten. Im Video stellen wir euch diese vor:

