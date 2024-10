Ausblick auf Android 16: Das hat Google vor

Kaum ist Android 15 erschienen, richtet sich der Blick schon auf Android 16. Was genau Google mit dem nächsten großen Update vorhat, ist noch nicht bekannt. Erste Spekulationen und Gerüchte machen aber bereits die Runde.

Nach Android 15: Ausblick auf Android 16

Gerade erst hat Google Android 15 veröffentlicht, da dürften die Arbeiten am Nachfolger bereits begonnen haben. Mit einer ersten, noch unausgereiften Version ist bereits im Februar 2025 zu rechnen. Schon jetzt steht fest: Der interne Codename „Baklava“ bricht mit dem bisherigen Alphabet-Schema und deutet möglicherweise auf eine Art Neuanfang hin.

Eine der vielleicht spannendsten Neuerungen trägt den Namen „Bubble Anything“. Dieses Feature soll es ermöglichen, beliebige Apps in einem schwebenden Fenster zu öffnen. Bisher war das nur bei Messaging-Apps möglich. Vor allem auf Tablets und Foldables dürfte das nützlich sein.

Der „Do not Disturb“-Modus könnte in Android 16 ein großes Upgrade erhalten. Statt einer einfachen An/Aus-Option soll es künftig mehrere „Priority Modes“ geben. Diese können vom Nutzer individuell angepasst, mit eigenen Namen und Symbolen versehen und über die Schnelleinstellungen aktiviert werden. So lassen sich beispielsweise Modi für Arbeit und Freizeit einrichten.

Ein weiterer Schwerpunkt von Android 16 könnte die Verbesserung der Sicherheit sein, nachdem Android 15 in diesem Bereich vorgelegt hat. Ein „Erweiterter Schutzmodus“ soll sensible Nutzerdaten noch besser schützen. Apps können dann abfragen, ob dieser Modus aktiv ist und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie eine stärkere Verschlüsselung aktivieren.

Android 16: Vom Handy auf den Desktop

Ein weiteres spannendes Feature, das bereits in einer Beta von Android 15 aufgetaucht ist, betrifft einen echten Desktop-Modus. Während Samsung mit seinem DeX schon seit Jahren vorprescht, könnte Google mit Android 16 nachziehen und ähnliche Funktionen für weitere Android-Geräte anbieten (Quelle: Android Authority)

Für Besitzer eines Pixel 6 (Pro) oder älter gibt es allerdings schlechte Nachrichten. Zwar wird das Pixel 6 weiterhin Sicherheitsupdates erhalten, aber ein Update auf Android 16 ist laut Google nicht geplant.

