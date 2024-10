Android 15 ist da: Das sind die besten neuen Features

Google hat mit der Verteilung von Android 15 für Pixel-Handys begonnen. Das Update bringt zahlreiche neue Funktionen, die vor allem die Sicherheit und Privatsphäre der Nutzer verbessern sollen. Auch für Foldables und Tablets ist Android 15 interessant.

Google verteilt Android 15 ab Pixel 6

Ein Jahr und zwei Wochen nach Android 14 hat Google nun mit dem Rollout des Nachfolgers begonnen, der intern „Vanilla Ice Cream“ genannt wird. Er steht ab dem Pixel 6 (2021) zur Verfügung (Quelle: Android Developers). Während die ganz großen Änderungen ausbleiben, hat Google dennoch viel Arbeit in Android 15 gesteckt – und ein neues Easter Egg darf auch nicht fehlen.

So führt Google unter anderem einen privaten Bereich ein: Dieser funktioniert wie ein digitaler Safe auf dem Smartphone. Hier können Nutzer sensible Apps wie Dating- oder Banking-Apps ablegen. Im gesperrten Zustand sind die Apps für andere praktisch unsichtbar. Sie tauchen weder in der App-Liste noch in den Benachrichtigungen auf.

Eine der wichtigsten Neuerungen von Android 15 ist der verbesserte Diebstahlschutz. Laut Google kann das System nun erkennen, wenn das Gerät gestohlen wurde. In diesem Fall wird es automatisch gesperrt. Nutzer können ihr Smartphone auch aus der Ferne sperren lassen, dazu reicht die Telefonnummer und eine einfache Sicherheitsüberprüfung.

Darüber hinaus hat Google weitere Sicherheitsmaßnahmen eingeführt: So müssen sich Nutzer jetzt authentifizieren, wenn sie bestimmte Einstellungen ändern wollen. Dazu gehört beispielsweise das Entfernen der SIM-Karte oder das Deaktivieren der Funktion „Mein Gerät finden“. Mehrere fehlgeschlagene Entsperrversuche führen zur Sperrung des Geräts.

Android 15 für Foldables und Tablets

Auch Besitzer von faltbaren Handys und Tablets profitieren von den Neuerungen in Android 15. So lässt sich die Taskleiste nun einfacher ein- und ausklappen. Das ermöglicht einen schnelleren Zugriff auf häufig genutzte Apps.

Ein weiteres praktisches Feature ist die App-Kopplung. Damit können Nutzer zwei Apps miteinander verknüpfen und im geteilten Bildschirm öffnen. So lassen sich beispielsweise Dateien zwischen Google Drive und Gmail einfach per Drag-and-Drop verschieben. Häufig genutzte App-Kombinationen können als einzelnes Icon auf dem Homescreen gespeichert werden.

Android 15: Neues bei Kamera und Anmeldung

Android 15 bringt laut Google auch Verbesserungen für die Smartphone-Kamera. Der „Low Light Boost“ und die In-App-Kamerasteuerung sollen nun besser bei schlechten Lichtverhältnissen funktionieren. Apps von Drittanbietern erhalten zudem eine präzisere Blitzsteuerung.

Bei der Anmeldung in Apps setzt Google verstärkt auf Passkeys. In unterstützten Apps können sich Nutzer nun mit nur einem Fingertipp anmelden. Das macht Passwörter überflüssig.

