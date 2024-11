Samsung drückt aufs Gas: Großes Software-Update soll früher erscheinen

Google hat Android 15 in diesem Jahr recht spät veröffentlicht, wodurch Samsung das Update auf kommendes Jahr verschoben hat. One UI 7 und Android 15 werden zuerst auf den Galaxy-S25-Smartphones zum Einsatz kommen. Erst später gibt es das Update für andere Smartphones. Mit Android 16 und One UI 8 soll es ganz anders laufen.

Android 16 und One UI 8 kommen früher

Google hat kürzlich angekündigt, dass sich der Zeitplan für den Release von Android 16 im kommenden Jahr ändert. Schon im 2. Quartal 2025 wird das große Software-Update erscheinen – also spätestens im Juni 2025. Damit will Google sicherstellen, dass die Pixel-10-Smartphones im kommenden Jahr wieder mit einer neuen Android-Version erscheinen. Doch nicht nur Pixel-Geräte profitieren. Auch Samsung soll Android 16 und One UI 8 dadurch viel früher veröffentlichen.

Statt erst 2026 und mit den Galaxy-S26-Smartphones, wie es nach dem aktuellen Zeitplan der Fall wäre, könnten Android 16 und One UI 8 auch noch 2025 veröffentlicht werden (Quelle: SamMobile). Besitzerinnen und Besitzer von Galaxy-Geräten könnten im kommenden Jahr also nicht nur Android 15 und One UI 7 als Update erhalten, sondern einige Monate später auch direkt Android 16 und One UI 8.

Die Quelle geht davon aus, dass Samsung Android 16 und One UI 8 im 3. oder 4. Quartal 2025 veröffentlicht wird. Damit wäre das Unternehmen wieder beim Zeitplan, der mit Android 14 umgesetzt wurde. Nur in diesem Jahr gab es durch die Verzögerungen von Android 15 und One UI 7 ein kleines Chaos, was den Zeitplan angeht.

Verfolgt Samsung einen eigenen Plan?

Offiziell bestätigt ist das alles von Seiten Samsungs natürlich nicht. SamMobile geht einfach davon aus, dass wenn Google Android 16 früher veröffentlicht, Samsung das auch tun wird. Es wäre aber auch möglich, dass Samsung eine neue Android-Version mit einem neuen S-Klasse-Smartphone einführen möchte. In Kombination mit einer neuen One-UI-Version und brandneuen Features – wie bei den kommenden Galaxy-S25-Modellen. Am Ende wird die Zeit zeigen, was Samsung wirklich macht. Wir werden euch informieren.

Das erwartet euch mit Android 15:

