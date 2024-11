Samsung Galaxy Watch 7 hat aktuell ein wirklich kurioses Problem

Samsung hat vor einiger Zeit mit der Galaxy Watch 7 seine neueste Smartwatch auf den Markt gebracht. Wenn ihr euch die Uhr geholt habt und von unnötigen Vibrationen gestört werdet, dann seid ihr nicht allein. Tatsächlich hat die Samsung-Uhr ein kurioses Problem. Es wurden bereits mehrere Lösungsansätze gefunden.

Samsung Galaxy Watch 7 vibriert ohne Grund

Die Samsung Galaxy Watch 7 ist noch nicht lange auf dem Markt, da sorgt die Smartwatch schon für ein nerviges Problem. Einige Besitzerinnen und Besitzer beschweren sich darüber, dass die Uhr vibriert, es aber gar keine Benachrichtigungen gibt. Auch das Display schaltet sich nicht ein, wie es bei einer Benachrichtigung der Fall wäre. (Quelle: 9to5Google).

Laut den Besitzern der Galaxy Watch 7 soll die Samsung-Smartwatch das regelmäßig machen. Die Smartwatch vibriert einfach ohne Grund. Wieso das passiert, ist nicht wirklich bekannt. Einige Besitzer haben verschiedene Lösungsansätze für sich entdeckt:

Samsung-Health-Platform ausschalten

Mirroring von Google Maps vom Smartphone ausschalten

WhatsApp löschen und wieder installieren

Was am Ende wirklich dafür verantwortlich ist, dass die Galaxy Watch 7 unnötig vibriert, ist nicht bekannt. Es muss also nicht einmal die Schuld von Samsung sein. Vielleicht sorgt eine App für ungewollte Vibrationen ohne echte Benachrichtigungen.

Samsung Galaxy Watch Ultra auch betroffen?

Das Problem der ungewollten Vibrationen tritt bei der Galaxy Watch 7 deutlich häufiger auf als bei der Galaxy Watch Ultra (Test). Vereinzelt gibt es aber auch dort Meldungen. Es muss also nicht unbedingt an den Uhren liegen. Das Problem könnte wirklich von einer App stammen. Wir werden das Thema weiter beobachten und euch benachrichtigen, wenn sich etwas tut.

Im Video stellen wir euch die zwei neuen Samsung-Uhren vor:

