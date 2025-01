Gute Nachrichten für alle, die sich ein neues Falt-Handy von Samsung kaufen wollen

Samsung will im Herbst seine nächste Generation faltbarer Smartphones auf den Markt bringen. Während die kommenden Galaxy Z Flip 7 und Z Fold 7 mit leicht verbesserter Technik punkten wollen, sollen die Preise auf dem Niveau der Vorgängermodelle bleiben. Eine Entscheidung dürfte potenziellen Interessentinnen und Interessenten überhaupt nicht gefallen.

Neue Falt-Handys von Samsung bleiben preislich stabil

Gute Nachricht für alle Fans faltbarer Smartphones. Samsung soll bei seinen neuen Premium-Modellen auf eine Preiserhöhung verzichten. Sowohl das Galaxy Z Flip 7 als auch das Z Fold 7 sollen zu den gleichen Preisen wie ihre Vorgänger angeboten werden. Dieser Strategie ist Samsung bereits bei der kürzlich vorgestellten Galaxy-S25-Serie gefolgt und stärkt damit seine Wettbewerbsposition.

Preislich würde es dann wie folgt aussehen:

Samsung Galaxy Z Flip 7: Ab 1.199 Euro

Samsung Galaxy Z Fold 7: Ab 1.999 Euro

Technisch gesehen soll sich einiges verbessern. Beispielsweise könnte das Galaxy Z Fold 7 eine Ultra-Kamera mit 200 MP bekommen. Dort soll es auch größere Displays und ein flacheres Gehäuse geben. Dafür könnte der S-Pen-Support wegfallen. Beim Galaxy Z Flip 7 wird eher ein kleines Upgrade erwartet (Quelle: FoneArena).

Neue Falt-Handys mit Exynos-Chips erwartet

Während Samsung in den Galaxy-S25-Smartphones immer einen Qualcomm-Chip verbaut, soll in den kommenden Falt-Handys teilweise ein Exynos-Chip zum Einsatz kommen. Es wäre also gut möglich, dass Samsung die alte Strategie bei den Galaxy-S-Smartphones jetzt einfach für die Galaxy-Z-Modelle übernommen hat.

Neben dem Galaxy Z Flip 7 und Galaxy Z Fold 7 soll Samsung zudem ein günstigeres FE-Modell planen und erstmals auch ein doppelt faltbares Smartphone zeigen. Das Unternehmen möchte den Falt-Handy-Markt also ordentlich wiederbeleben, nachdem es zuletzt eher kleine Upgrades gegeben hatte.

Im Video könnt ihr euch die letzten Falt-Handys von Samsung anschauen:

