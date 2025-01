Samsung Galaxy S25 Ultra lässt die Muskeln spielen

Samsung hat mit dem Galaxy S25, Plus und Ultra insgesamt drei neue High-End-Smartphones vorgestellt. Während sich technisch und optisch einiges geändert hat, sind die verbauten Akkus unverändert geblieben. Umso spannender ist der erste Ausblick auf die Akkulaufzeit des Galaxy S25 Ultra.

Akkulaufzeit des Samsung Galaxy S25 Ultra überzeugt

Das neue Top-Smartphone von Samsung zeigt im Akku-Test von SamMobile eine solide Ausdauer. Mit über 8 Stunden und 18 Minuten Display-On-Zeit und mehr als 27 Stunden Gesamtbetriebszeit bei noch verbleibenden 26 Prozent Akku erreicht das Galaxy S25 Ultra eine sehr hohe Laufzeit. Dabei wurde das Handy nicht geschont, sondern in den ersten Betriebsstunden ordentlich belastet.

Erwähnenswert ist auch die Effizienz im Stand-by-Betrieb. Über 19 Stunden Screen-Off-Time bei minimaler Akkubelastung zeugen von einem ausgeklügelten Energiemanagement. Die hauseigene Device-Care-Funktion prognostiziert selbst bei 26 Prozent Restladung noch eine zusätzliche Nutzungszeit von über 8 Stunden. Samsung hat die Effizienz des Smartphones trotz leistungsstärkerer Hardware und unverändertem 5.000-mAh-Akku wohl spürbar verbessert.

Zum Vergleich: In unserem Test des Samsung Galaxy S24 Ultra hat das Handy ebenfalls mit 5.000-mAh-Akku und intensiver Nutzung knapp über 8 Stunden Display-On-Zeit geschafft. Wenn die neue Generation mehr schafft, ist das ein beeindruckendes Ergebnis.

Samsung Galaxy S25 und Plus könnten auch zulegen

Samsung hat im Galaxy S24 und S24 Plus in Deutschland Exynos-Chips verbaut. Beim Galaxy S25 und S25 Plus kommen Qualcomm-Chips zum Einsatz. Auch wenn sich die Kapazität der Akkus nicht vergrößert hat, könnte die Laufzeit allein dadurch steigen.

Am Ende kommt es aber immer darauf an, wie ihr euer Smartphone nutzt. Wenn ihr viel zockt und unterwegs seid, also nicht im WLAN, ist die Belastung viel höher. Surft ihr nur im WLAN und hört viel Musik, entsprechend weniger. Die Werte, die hier angegeben sind, können sich also von eurem Alltag unterscheiden.

Im Video stellen wir euch die Galaxy-S25-Smartphones vor:

