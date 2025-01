Handy-Empfang überall: Vodafone zeigt Apple und Elon Musk, wie es richtig geht

Es geht auch ohne Elon Musk und Apple: Vodafone hat gerade erfolgreich einen Videoanruf über ein handelsübliches Smartphone durchgeführt – ohne Mobilfunknetz, nur über Satellit. Noch in diesem Jahr soll die nützliche Technik in Europa an den Start gehen.

Vodafone: Erster Videoanruf via Satellit

Gemeinsam mit AST SpaceMobile testet Vodafone derzeit eine neue Satellitenlösung, die mobiles Breitband in entlegene Regionen ohne Mobilfunkempfang bringen soll. Das Besondere daran: Es wird kein spezielles Satellitentelefon mehr benötigt – ein ganz normales 4G- oder 5G-Smartphone reicht aus.

Der jetzt durchgeführte erste Videoanruf lief laut einer Mitteilung von Vodafone über BlueBird-Satelliten, die direkt mit einem Smartphone kommunizieren können. Das Videotelefonat führte Vodafone-CEO Margherita Della Valle mit einem Mitarbeiter des Unternehmens in Wales durch – mitten im Nirgendwo.

Vodafone weist darauf hin, dass bei der Kommunikation über Satellit das bestehende terrestrische Mobilfunknetz voll integriert bleibt. Das bedeutet: Nutzer können automatisch zwischen herkömmlichem Mobilfunk und Satellitenverbindung wechseln, je nach Empfang (Quelle: Vodafone)

AST SpaceMobile sei derzeit der einzige Anbieter, der Breitband-Internet über Satellit direkt an mehrere Smartphones gleichzeitig senden könne. Erste Tests hätten Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 120 Mbit/s ergeben. Damit ließen sich auch Videos in 4K-Qualität streamen.

Satellitendienst: Start in Europa in diesem Jahr

Vodafone will den nützlichen Satellitendienst „in den Jahren 2025 und 2026 sukzessive“ in Europa anbieten. Erklärtes Ziel ist es, die „letzten verbliebenen Versorgungslücken“ zu schließen. Neben privaten Nutzern sollen auch Unternehmen, Organisationen und die Schifffahrt von der neuen Technologie profitieren. Die Kombination aus Satelliten- und Mobilfunknetz könnte eine echte Alternative zu bestehenden Angeboten werden – und das ohne teure Spezialgeräte.

