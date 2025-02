Samsung hat mit dem Galaxy S24 Ultra geschafft, was dem S23 Ultra nicht gelungen ist

Samsung ist zwar immer noch der größte Smartphone-Hersteller der Welt, doch die Konkurrenz in Form von Apple kann mit seinen teuren iPhones den Markt der einzelnen Modelle dominieren. Nur drei von zehn Smartphones stammen von Samsung. Dafür hat sich das Galaxy S24 Ultra dieses Mal durchgesetzt.

Samsung Galaxy S24 Ultra landet in den Top 10

Samsung verkauft zwar die meisten Smartphones, doch wenn es um den Erfolg einzelner Modelle geht, hat es das südkoreanische Unternehmen nicht leicht. Das liegt aber auch daran, dass Samsung sehr viele verschiedene Smartphones anbietet, während die Auswahl bei Apple viel kleiner ist. Und so passiert es dann auch, dass Samsung nur mit drei Smartphones in den Top 10 der meistverkauften Handys der Welt landet, während Apple die anderen sieben Plätze besetzt:

Samsung Galaxy S24 Ultra schafft es in die Top 10 von 2024. (© Canalys)

Während 2023 kein echtes Top-Smartphone von Samsung in den Top 10 zu finden war, hat es Samsung 2024 tatsächlich geschafft, den Trend umzukehren. Das Galaxy S24 Ultra (Test) hat sich den 9. Platz gesichert und ist das drittbeliebteste Smartphone von Samsung geworden. Das Galaxy A15 und Galaxy A15 5G holen sich bei Samsung den ersten und zweiten Platz. Ansonsten sind in den allgemeinen Top 10 nur iPhones zu finden – angeführt vom iPhone 15.

Wo ist das Samsung Galaxy A55?

Das Galaxy S24 Ultra hat 2024 im Grunde den Platz des Galaxy A54 (Test) aus 2023 eingenommen. Dessen Nachfolger hat es gar nicht mehr in die Top 10 geschafft. Samsungs Mittelklasse verkauft sich also nicht mehr so gut wie vorher.

Wie wohl die Top 10 2025 aussieht? Kann sich das Galaxy S25 Ultra weiterhin so gut behaupten und das kommende Galaxy A56 aus den Top 10 halten? Eines ist jetzt schon klar: Apple wird die Top 10 weiterhin dominieren. Daran besteht absolut kein Zweifel.

Im Video könnt ihr euch die Galaxy-S25-Smartphones von Samsung anschauen:

