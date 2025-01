Samsung bestätigt Smartphone-Revolution mit komplett neuem Design

Samsung hat einen spektakulären Ausblick auf die Zukunft der Galaxy-Smartphones gegeben. Das Unternehmen hat auf seinem S25-Event erstmals offiziell die Entwicklung eines Smartphones mit einem doppelt faltbaren Display bestätigt. Der südkoreanische Technologieriese plant damit den nächsten großen Evolutionsschritt bei Foldables und reagiert sehr schnell auf das Mate XT von Huawei.

Samsung entwickelt eigenes Multi-Fold-Smartphone

Was bisher nur als Gerücht kursierte, ist jetzt offiziell: Samsung arbeitet an einem Smartphone, das an zwei Stellen gefaltet werden kann. Auf dem S25-Event zeigte der Hersteller erste Visualisierungen des innovativen Geräts. Das ausklappbare Display soll eine Größe zwischen 9,9 und 10 Zoll erreichen und damit in Tablet-Dimensionen vorstoßen. Einmal zusammengeklappt würde es einem Galaxy Z Fold 6 gleichen, komplett zusammengeklappt einem Galaxy S25 Ultra (Quelle: SamMobile).

Bei der Vorstellung wurde das an zwei Stellen faltbare Smartphone von Samsung skizziert. (© SamMobile)

Die Ankündigung des Multi-Fold-Smartphones erfolgte im Rahmen der Präsentation von Samsungs XR-Strategie. Dabei enthüllte das Unternehmen auch Details zum mit Google und Qualcomm entwickelten Mixed-Reality-Headset „Project Moohan“, das wie eine Kopie der Apple Vision Pro aussieht. Zusätzlich kündigte Samsung die Entwicklung eigener Smart Glasses an. Das alles ist ein deutliches Signal, dass der Konzern verstärkt in neue Produktkategorien expandieren möchte, statt sich auf die bisherigen Bestseller zu versteifen.

Mit der Bestätigung des Multi-Fold-Smartphones reagiert Samsung auf die wachsende Konkurrenz, insbesondere aus China. Nachdem Huawei bereits das Mate XT mit Dual-Fold-Mechanismus auf den Markt gebracht hat, will Samsung nun nachziehen. Neben dem innovativen Tri-Fold-Modell plant der Hersteller auch Updates seiner Galaxy-Z-Fold- und Galaxy-Z-Flip-Serien für 2025.

Wann erscheint das Multi-Fold-Smartphone von Samsung?

Erwartet wird eine Vorstellung frühestens im Herbst mit den anderen neuen Falt-Smartphones. Insgesamt vier faltbare Geräte könnte Samsung in diesem Jahr auf den Markt bringen und damit wieder für ordentlich frischen Wind sorgen.

Im Video zeigen wir euch die Galaxy-S25-Smartphones:

