iPhone 16e: So teuer wird es für unvorsichtige Apple-Nutzer

Das neue iPhone 16e ist zwar Apples günstigstes Smartphone, dennoch kann es teuer für Kundinnen und Kunden werden. Wer unvorsichtig ist und beispielsweise das Display beschädigt, muss bei Apple eine etwaige Reparatur bezahlen. Wie viel diese kostet, hat der Hersteller jetzt verraten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Bis zu 519 Euro: Reparaturpreise des iPhone 16e veröffentlicht

Schnell ist es passiert: Das neue iPhone gleitet aus der Hand, fällt zu Boden und schon splittert das Display. Für solche und ähnliche Fälle nennt Apple jetzt die offiziellen Reparaturpreise des neuen iPhone 16e (Quelle: Apple). Wichtig: Apple kommuniziert die Werte zunächst als „geschätzte Kosten“, schließlich könnte im Zweifelsfall auch mehr beschädigt sein.

Anzeige

Muss, wie eingangs erwähnt, das Display getauscht werden, kostet dies beim iPhone 16e ganze 269 Euro. Hat man AppleCare+, reduziert sich der Betrag jedoch auf 29 Euro. Zum Vergleich: Für das reguläre iPhone 16 werden im Falle einer Display-Reparatur 339 Euro fällig.

Den Akku werden die meisten Nutzerinnen und Nutzer sicherlich am Anfang nicht unbedingt tauschen müssen. In Zukunft wird für den Service beim iPhone 16e eine Gebühr in Höhe von 109 Euro fällig. Mit einem aktiven AppleCare+-Plan hingegen zahlt man nichts. Die Preise sind übrigens identisch zum regulären iPhone 16.

Anzeige

Doch es gibt noch weitere Reparaturpauschalen für das neue iPhone 16e. Muss beispielsweise die Rückseite aus Glas gewechselt werden, kostet dies 199 Euro. Auch in diesem Fall sparen Kunden mit AppleCare+ und zahlen nur 29 Euro. Teurer wird es, wenn sowohl die Glasrückseite als auch ein Riss im Display beseitigt werden müssen – hier ruft Apple 409 Euro auf. Und mit AppleCare+? Mit dem erweiterten Garantie- und Versicherungsschutz sind es 58 Euro.

Muss die rückwärtige Kamera repariert werden, verlangt Apple 149 Euro. Für ein normales iPhone 16 wird es vergleichsweise teurer – 199 Euro. Kunden mit AppleCare+ sparen zwar auch, müssen mit 99 Euro bei beiden Smartphones aber dennoch tief in die Tasche greifen.

Anzeige

Und dann gibt es noch die Kategorie „sonstiger Schaden“. Gemeint ist hier das Worst-Case-Szenario, bei dem Apple mehr oder weniger das ganze Gerät austauschen wird. Hierfür möchte der Hersteller 519 Euro haben. Mit AppleCare+ sind es hingegen nur 99 Euro.

Was kostet AppleCare+ für das iPhone 16e?

Apropos AppleCare+: Auch hierfür wurden jetzt die Preise veröffentlicht. Das größte Paket – AppleCare+ mit Diebstahl- und Verlustschutz – wird bei Apple mit 199 Euro veranschlagt. Dafür gibt es einen Schutz über zwei Jahre. Wer lieber flexibel zahlen möchte, muss monatlich mit Kosten in Höhe von 9,99 Euro rechnen.

Ohne Diebstahl- und Verlustschutz wird es günstiger. Dann verlangt Apple für das Zweijahrespaket 139 Euro oder monatlich 6,99 Euro. Alles in allem vergleichsweise noch günstig, denn für alle anderen iPhones kostet AppleCare+ deutlich mehr.

Anzeige

Das steckt im iPhone 16e:

Das neue iPhone 16e – Apples Vorstellung

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.