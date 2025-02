Samsung hat für das neue Falt-Smartphone ein Ass im Ärmel

Samsung soll im Herbst gleich mehrere neue Falt-Smartphones vorstellen. Im Fokus wird dabei auch ein stark überarbeitetes Galaxy Z Fold 7 stehen. Statt auf den S Pen zu verzichten, soll Samsung den Stift sogar stark verbessern, wie jetzt bekannt wurde.

Samsung plant neuen S Pen für Galaxy Z Fold 7

Der S Pen des kommenden Galaxy Z Fold 7 könnte viel besser werden. Samsung plant offenbar eine komplette Neugestaltung des beliebten Stylus. Der Stift soll dabei weiterhin ein externes Zubehör ohne integrierte Halterung im Gehäuse bleiben.

Samsung soll für sein kommendes Galaxy Z Fold 7 einen überarbeiteten S Pen entwickeln. Der Stylus soll eine dickere Spitze erhalten, die das Schreiben und Zeichnen auf dem großen Faltdisplay noch präziser und angenehmer machen soll. Die Produktion des neuen Stifts startet laut Insider-Informationen bereits im Juni 2025.

Das neue Gerücht widerspricht damit früheren Spekulationen, wonach Samsung beim Galaxy Z Fold 7 wie beim Galaxy Z Fold Special Edition auf einen Stift verzichten könnte, um das Gerät viel dünner zu machen. Der Digitizer würde also weiterhin im faltbaren Display verbaut bleiben und sogar besser werden. In Kombination mit dem großen Display macht so ein Stift auch Sinn.

S-Pen-Strategie bleibt undurchsichtig

Samsung hat dem Galaxy S25 Ultra (Test) einen neuen S Pen spendiert, der ohne Bluetooth auskommen muss. Der Stift wurde also bei den Features verschlechtert. Beim kommenden Galaxy Z Fold 7 soll das Gegenteil passieren. Der Stift soll weiter verbessert werden. In welche Richtung sich Samsung mit dem S Pen also bewegen wird, bleibt komplett offen.

Die Präsentation des Galaxy Z Fold 7 durch Samsung wird im Herbst erwartet. Vermutlich zusammen mit einem Galaxy Z Flip 7, dem günstigeren Galaxy Z Flip FE und vielleicht einem doppelt faltbaren Smartphone, um besser mit Huawei mithalten zu können.

So hat das Samsung Galaxy Z Fold 6 bei uns abgeschnitten:

