Warum gab es kein iPhone 9? Kommt es noch?

2017 hat Apple mit der Vorstellung von iPhone 8 und iPhone Xbei zahlreichen Nutzern für Verwirrung gesorgt. iPhone 8 ist der Nachfolger des 7er-Modells, während iPhone X das zehnjährige Jubiläum des Unternehmens markierte. Dazwischen fehlt das iPhone 9. Warum gab es keins?

Darum ist das iPhone 9 nie erschienen

Apple hat das iPhone 9 einfach übersprungen – aber warum? Die Antwort liegt in einer Mischung aus Marketingstrategie, Produktlinie und vielleicht steckt sogar ein wenig Aberglaube dahinter. Wer in den Listen der bisher erschienenen iPhones stöbert, wird die Lücke in der Zählung schnell bemerken.

Apple hält bei der Benennung der neuen iPhones ein relativ berechenbares Muster ein. In früheren Jahren gab es in geraden Jahren das große Upgrade mit einer neuen Nummer, in ungeraden Jahren das kleinere Update mit dem Anhängsel -S. Zuletzt wird einfach nur noch eine Zahl hochgezählt und jede Reihe mit zusätzlichen „Mini“-, „Pro“- und „Pro Max“-Modellen erweitert. In unregelmäßigen Abständen erscheint zudem ein neues iPhone SE. Die bislang drei Generationen aus 2016, 2020 und 2022 unterscheiden sich zwar technisch, bei der Bezeichnung gibt es aber keine Abgrenzung zum jeweiligen Vorgänger und auch keine Verbindung zu den „normalen“ iPhone-Veröffentlichungen.

Apple betont, dass das „X“ beim iPhone X für die römische Zehn steht. Damit sollte einerseits das zehnjährige iPhone-Jubiläum gefeiert werden, andererseits will Apple damit wohl einen großen Sprung in Sachen Design und Technik verdeutlichen. Zwischen dem iPhone 8 und 8 Plus sowie dem iPhone X hat Apple das iPhone 9 einfach ausgelassen. Im Folgejahr ging es mit dem iPhone Xs weiter.

Wo ist das iPhone 9?

Warum gibt es kein iPhone 9?

Statt einer logischen Fortsetzung mit einem „iPhone 9“ übersprang das Unternehmen die Nummer einfach. Apple wollte das zehnjährige Jubiläum des iPhones gebührend feiern – und was passt da besser als eine große Namensänderung? Das iPhone X markierte mit Face-ID, randlosem OLED-Display und dem Wegfall des Home-Buttons einen großen Sprung im Vergleich zu den Vorgängermodellen.

Einen genauen Grund, warum man die „9“ ausgelassen hat, nennt Apple nicht. Man könnte das Überspringen des iPhone 9 einfach als clevere Marketing-Strategie auslegen:

Potentielle Kunden sollten demnach schon zum Release denken, dass das iPhone 8 nicht das neueste Gerät auf dem Markt war. Der große Sprung von 8 auf X soll die ältere Version so antik aussehen lassen, dass ein Umstieg notwendig erscheint.

Einen ähnlichen Trick verwendete der Softwarehersteller Microsoft: Das Unternehmen übersprang bewusst Windows 9, um User mit der Version 7 zu überzeugen, sich ein Update auf Windows 10 zu leisten.

zu leisten. Das iPhone 8 erschein zwar gemeinsam mit dem iPhone X, wirkte neben dem „X“-Modell aber schon beim Namensvergleich veraltet. Manch Nutzer könnte schließlich denken, schon zwei Generationen zurückzuliegen und sich demnach für das modernere iPhone X entschieden haben.

Apple hat sich den Grund für das fehlende iPhone 9 selbst geschaffen. Dank langjährigem iOS-Support halten viele Nutzer lange an ihren iPhones fest.

In manchen Kulturen wird die 9 als Unglückszahl betrachtet – speziell in Japan (Quelle). Allerdings hat Apple sich nie gescheut, die Zahl 9 zu nutzen (man denke an iOS 9 oder den A9-Chip). Ein echter Aberglaube dürfte also kaum der Grund für das Fehlen des iPhone 9 sein.

Kommt das iPhone 9 noch?

Das iPhone X wird mehrheitlich nicht „iPhone 10“ genannt, sondern tatsächlich iPhone „X“, also mit dem Buchstaben anstelle der Ziffer. Apple hat sich längst von der alten Nummerierung verabschiedet. Stattdessen gibt es heute Modelle wie iPhone 15, 16 und bald 17. Ein iPhone 9 nachträglich auf den Markt zu bringen, würde nicht in Apples Strategie passen.

Apple wird vermutlich damit keine Kunden mehr mit der Nummer begeistern können. Auch für die Budget-Smartphones, die „SE“-Reihe, hat man schließlich eine eigene Bezeichnung gewählt. Die „9“ fällt demnach komplett aus der Reihe und hätte mittlerweile in der Namensgebung der iPhones keine richtige Daseinsberechtigung mehr. Technisch käme das iPhone SE der zweiten Generation, also aus 2020, einem „iPhone 9“ am nächsten. Das Gerät kann demnach gut und gerne als „iPhone 9 der Herzen“ bezeichnet werden.

