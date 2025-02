AirTag 2: Apples geheimer Release-Plan enthüllt

Apple-Fans aufgepasst: Der AirTag bekommt wohl bald ein Upgrade. Aktuellen Gerüchten zufolge könnte die zweite Generation des beliebten Bluetooth-Trackers bereits im Mai oder Juni 2025 erscheinen – und das mit einigen wichtigen Neuerungen. Ein bekannter Insider plaudert jetzt bereits Apples geheimen Release-Plan aus.

Release des AirTag 2 zeichnet sich für Mai oder Juni ab

Laut einem neuen Bericht des bekannten Leakers Kosutami soll Apple die zweite Generation des AirTags bereits Mitte des Jahres veröffentlichen. Diese Aussage deckt sich auch mit früheren Prognosen von Bloomberg-Reporter Mark Gurman, der einen Release für Mitte 2025 vorausgesagt hatte. Nun verdichten sich die Hinweise auf eine Vorstellung im Mai oder Juni (Quelle: Kosutami via MacRumors).

Doch was bringen die AirTags 2 am Ende, was ist neu? Drei spannende Features sind derzeit ein Thema in der Gerüchteküche:

Deutlich höhere Reichweite dank neuem UWB-Chip: Der aktuelle AirTag kann bereits mit Apples Ultra-Wideband-Technologie (UWB) präzise geortet werden – doch die zweite Generation soll hier noch einmal eine Schippe drauflegen. Dank eines neuen UWB-Chips, der erstmals im iPhone 15 und der Apple Watch Ultra 2 zum Einsatz kam, soll sich die Reichweite verdreifachen. Das bedeutet: Nutzer könnten ihre verlorenen Gegenstände auf noch größere Distanzen genau orten – möglicherweise bis zu 60 Meter weit.

Verbesserter Diebstahl- und Stalking-Schutz: Schon der ursprüngliche AirTag sorgte für Diskussionen rund um den Missbrauch zum ungewollten Tracking von Personen. Apple hat zwar bereits Maßnahmen ergriffen, doch der AirTag 2 soll in dieser Hinsicht noch sicherer werden. Eine entscheidende Neuerung: Der integrierte Lautsprecher soll schwieriger zu entfernen oder zu manipulieren sein, was potenzielle Stalker abschrecken könnte.

Optimierte Integration mit Apple Vision Pro: Mit der Einführung der Apple Vision Pro setzt Apple verstärkt auf das Zusammenspiel seiner Hardware-Produkte. Insider berichten, dass der neue AirTag noch besser mit dem Mixed-Reality-Headset zusammenarbeiten wird. Welche Features genau zu erwarten sind, bleibt unklar – doch eine präzisere und intuitivere Ortung in AR-Umgebungen wäre durchaus denkbar.

Erhöht Apple die Preise?

Der ursprüngliche AirTag wurde im April 2021 vorgestellt und kostet in den USA weiterhin 29 Dollar pro Stück oder 99 Dollar im Viererpack. Hierzulande verlangt Apple 39 Euro beziehungsweise 129 Euro – günstiger wird es im freien Handel (bei Amazon ansehen). Ob sich der Preis beim AirTag 2 verändert, ist bisher unklar. Sollte Apple tatsächlich eine verbesserte Technik integrieren, wäre eine leichte Preisanpassung jedoch nicht komplett überraschend.

Apples heimlicher Bestseller:

Apple AirTags: Finden mehr als nur deine Schlüssel

