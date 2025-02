Samsung Galaxy A56: Nachfolger des A55 steht vor der Tür

Samsung hat zu Beginn des Jahres mit den Galaxy-S25-Smartphones den High-End-Sektor abgedeckt und wird schon in Kürze neue Mittelklasse-Smartphones enthüllen. In Indien hat das koreanische Unternehmen den Termin der Präsentation durchsickern lassen. Neben dem Galaxy A56 soll es noch zwei weitere Modelle geben.

Samsung Galaxy A56, A36 und A26 bald offiziell

Gleich drei neue Modelle der beliebten Galaxy-A-Serie soll Samsung schon am 2. März 2025 offiziell vorstellen. Auf der indischen Webseite von Samsung ist das Datum offiziell bestätigt worden. Dort kann man sich für weitere Informationen zu den neuen Smartphones eintragen.

Erwartet werden laut der Quelle nicht nur das Galaxy A56 und Galaxy A36, sondern dieses Mal auch ein Galaxy A26. Im vergangenen Jahr hatte Samsung nur zwei Modelle gleichzeitig enthüllt. Samsung würde jetzt also einen noch niedrigeren Preisbereich abdecken (Quelle: Gizmochina).

Samsung teasert die neue A-Klasse bereits an. (© Samsung)

Bis auf das obige Teaser-Bild hat Samsung noch nichts zu den neuen Galaxy-A-Smartphones verraten. Es bleibt also dabei, dass die Tasten an der Seite mit einer Erhebung kommen, die Samsung bei der letzten Generation eingeführt hat. Optisch sind also keine großen Neuerungen zu erwarten.

Samsung Galaxy A56: Gute und schlechte Nachrichten

Vorab sind natürlich schon viele Details aufgetaucht – besonders zum Galaxy A56. Das neue Samsung-Smartphone soll dieses Mal für sechs Jahre neue Android-Versionen und Software-Updates erhalten. Damit würde Samsung die Mittelklasse-Geräte noch länger versorgen als bisher.

Leider wurde aber auch bekannt, dass dem Galaxy A56 wohl der Slot für Speicherkarten fehlt. Ihr werdet den internen Speicher also nicht mehr so einfach per microSD-Karte aufstocken können, wie es in den letzten Jahren der Fall war. Alle weiteren Informationen erhaltet ihr dann am 2. März, wenn Samsung die Smartphones offiziell vorstellt.

Die neuen Samsung-Smartphones sollen direkt mit Android 15 kommen:

