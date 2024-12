Fernbedienung Codeliste: Übersicht für Samsung, Sony, Grundig und mehr

Viele Geräte lassen sich bequem per Fernbedienung steuern, doch was ist, wenn die Fernbedienung defekt oder verloren gegangen ist? Universalfernbedienungen sind eine praktische Lösung, müssen aber erst eingerichtet werden. Dafür benötigt ihr spezielle Fernbedienungscodes. Hier erfahrt ihr, wo ihr eine Codeliste für Geräte von Sony, Philips, LG, Panasonic und anderen Herstellern findet.

Universalfernbedienungen können mehrere Geräte verschiedener Arten gleichzeitig steuern. So habt ihr eine Fernbedienung, mit der ihr gleichzeitig den Fernseher, die HiFi-Anlage, den DVD-Player, Receiver und mehr auf einmal bedienen könnt.

Liste der Fernbedienungscodes für TV, Receiver und Co.

Damit sich Fernbedienung und Gerät verstehen, musst diese zunächst programmiert werden. Erkannt wird das Zielgerät durch die Eingabe des dazugehörigen Fernbedienungscodes. Die Programmierung ist notwendig, damit die Infrarotstrahlen für die Befehle richtig am Zielgerät ankommen. Jeder Hersteller, ob Sony, LG, Samsung und Co. hat seine eigenen Codes für Universalfernbedienungen.

Schluss damit - mit einer Universalfernbedienung und dem passenden Code vereint ihr alle Funktionen auf ein Gerät. (© GIGA)

Liste der Fernbedienungscodes

Beachtet, dass Universalfernbedienungen originale Steuerungen häufig nicht 1:1 ersetzen können. So kann es durchaus sein, dass ihr auf einige Funktionen verzichten müsst. Dennoch ist ein abgespeckter Funktionsumfang sicherlich besser als gar keine Fernbedienung zu haben.

Auf den folgenden Seiten könnt ihr Fernbedienungscodes verschiedener Hersteller finden. Die Codes gelten für TV, Sat, HiFi, DVD und Video-Geräte der jeweiligen Hersteller. Häufig sind die Codes zudem in jeder Bedienungsanleitung für Universalfernbedienungen enthalten. Verwendet ihr eine USB-Universalfernbedienung, z. B. die „Freedom USB 4in1“, müsst ihr Codes nicht mehr von Hand angeben, sondern könnt die Codes per Download am PC auf die Fernbedienung übertragen.

Grundig

Hier geht es zu den Grundig-Fernbedienungscodes.

LG

Hier geht es zu den LG-Fernbedienungscodes.

Medion

Hier geht es zu den Medion-Fernbedienungscodes.

Panasonic

Hier geht es zu den Panasonic-Fernbedienungscodes.

Philips

Hier geht es zu den Philips-Fernbedienungscodes.

Samsung

Hier geht es zu den Samsung-Fernbedienungscodes.

Sony

Hier geht es zu den Sony-Fernbedienungscodes.

Yamaha

Hier geht es zu den Yamaha-Fernbedienungscodes.

Codes anderer Hersteller

Hier gelangt ihr zu einer Übersicht anderer Hersteller.

Unsere Empfehlungen für Universalfernbedienungen

Wenn ihr eine Universalfernbedienung für verschiedene Endgeräte wie TV, Smart-TV, Blu-Ray-Playern und HiFi-Anlage sucht, solltet ihr euch folgendes Modell ansehen:

Universal-Fernbedienung - Steuerung von 8 Endgeräten - TV / Smart-TV / Set-Top-Box / DVD Blu-Ray / A Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.12.2024 12:01 Uhr

Wer die Codes per USB-Verbindung vom PC aus auf die Fernbedienung übertragen möchte, greift beispielsweise zur „Freedom 4in1“:

Freedom USB 4in1 - Programmierbare Universalfernbedienung über den PC per USB Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.12.2024 10:40 Uhr

