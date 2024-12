Samsung Galaxy Buds 3 Pro durch Cashback-Aktion aktuell besonders günstig zu haben

Wenn ihr euch neue In-Ear-Kopfhörer kaufen und gleich das neueste Modell von Samsung haben wollt, dann ist genau jetzt die richtige Zeit dafür. Samsung hat nämlich eine Cashback-Aktion gestartet, bei der ihr die brandneuen Galaxy Buds 3 und Buds 3 Pro bis zu 50 Euro günstiger erhaltet. Dadurch ergeben sich richtig gute Preise.

Samsung Galaxy Buds 3 (Pro) im Preisverfall

Samsung hat die Galaxy Buds 3 und Buds 3 Pro mit einem komplett überarbeiteten Design und neuen Funktionen Ende Juli 2024 zu Preisen von 179 und 249 Euro auf den Markt gebracht. Davon ist mittlerweile nichts mehr zu sehen. Sowohl die normalen als auch die Pro-Kopfhörer sind bereits viel günstiger zu haben. Holt ihr euch die Pro-Kopfhörer bei Otto, zahlt ihr nach Abzug des Cashbacks nur 149 Euro (bei Otto anschauen).

Aktuell läuft bei Samsung eine Cashback-Aktion, durch die ihr 25 Euro (Buds 3) und 50 Euro (Buds 3 Pro) zurückbekommt, wenn ihr die Kopfhörer bis zum 10. Dezember 2024 kauft und bis zum 31. Dezember 2024 unter samsung.de/smartegeschenke registriert.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro:

Samsung Galaxy Buds 3:

Wichtig: Der Samsung-Shop macht nicht mit. Teilnehmende Händler sind: Telekom, Vodafone, Congstar, o2, Amazon, Otto, 1&1, Euronics, Expert, Freenet, MediaMarkt und Saturn. Aber auch nur, wenn ihr direkt von den Händlern und nicht über Händler kauft, die über die Plattformen handeln. Achtet also darauf, wer der Verkäufer ist.

Was taugen die Samsung Galaxy Buds 3 Pro?

Die Galaxy Buds 3 (Pro) fallen in erster Linie wegen ihres neuen Designs ins Auge. Sie sind nicht mehr so zurückhaltend geformt wie die Vorgänger, sondern orientieren sich mehr an den AirPods von Apple. Trotzdem hat Samsung ein eigenes Design und einzigartige Funktionen umgesetzt. Dazu zählt die Live-Übersetzung von dem, was jemand zu euch in einer anderen Sprache sagt. Das gibt es sonst nicht. Was die Kopfhörer sonst noch drauf haben, seht ihr oben im Video.

