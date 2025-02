LGs durchsichtiger OLED-TV kommt nach Deutschland – und kostet so viel wie ein Auto

LG erweitert sein TV-Sortiment um ein spektakuläres Modell: Der durchsichtige OLED T kommt nach Deutschland. Der 77-Zoll-Fernseher mit transparenter 4K-OLED-Technologie bietet eine ganz besondere Optik – zu einem unglaublichen Preis.

LG: Transparenter OLED-TV ab April in Deutschland

LG hat den weltweit ersten transparenten 4K-OLED-Fernseher offiziell für den deutschen Markt angekündigt. Der OLED T wurde bereits im Januar 2024 auf der CES vorgestellt und ist seit Dezember in den USA erhältlich. Ab April 2025 wird das Modell auch in Deutschland im Fachhandel erhältlich sein. Der Preis liegt bei 49.999 Euro – in den USA kostete der Fernseher ursprünglich 60.000 US-Dollar.

Das Gerät setzt auf ein 77 Zoll großes OLED-Panel mit einer Auflösung von 3.840 × 2.160 Pixeln. Eine Besonderheit ist der Wechsel zwischen transparentem und opakem Modus. Per Knopfdruck kann der Nutzer entscheiden, ob der Bildschirm transparent bleibt oder ein schwarzer Hintergrund erscheint. Damit soll sich der OLED T nicht nur als Fernseher, sondern auch als Designobjekt oder digitale Leinwand für Kunstwerke eignen.

LG OLED T: Kabellos und futuristisch

Bild und Ton gelangen „visuell verlustfrei“ über LGs Zero-Connect-Box zum Display, ganz ohne störende Kabel. Die Box kann laut Hersteller bis zu zehn Meter entfernt platziert werden und überträgt die Signale im 60-GHz-Spektrum. Eine ähnliche Technologie setzt LG auch bei seinen neuen OLED M4- und QNED-Modellen ein.

Für Gamer bietet der OLED T eine Bildwiederholrate von 120 Hz sowie Unterstützung für Nvidas G-Sync und AMDs FreeSync Premium. Tearing und Ruckeln sollen so vermieden werden.

Ein besonderes Feature des OLED T ist „T-Object“, das virtuelle Objekte wie Skulpturen oder Vasen auf dem transparenten Bildschirm darstellt. Diese AR-Darstellungen sollen sich nahtlos in den Raum einfügen. Für Informationen gibt es die „T-Bar“ am unteren Bildschirmrand, die Wetter, Nachrichten oder Sportergebnisse anzeigt (Quelle: LG).

Mehr zum LG OLED T seht ihr im Video:

LG OLED T: Transparenter 77-Zoll-Fernseher

