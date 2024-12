LGs neuer OLED-Fernseher kostet euch schlappe 58.000 Euro

LG bringt mit dem Signature OLED T einen auf Wunsch transparenten Fernseher in den regulären Verkauf. Der 77-Zoll-Bildschirm verwandelt sich per Knopfdruck von einer durchsichtigen Scheibe in einen brillanten 4K-TV. Der Preis von umgerechnet knapp 58.000 Euro macht dabei allerdings deutlich: Diese revolutionäre Technologie ist vorerst nur etwas für zahlungskräftige Technik-Enthusiasten.

Transparente Revolution im Wohnzimmer mit dem LG OLED T

Was lange Zeit wie Science-Fiction wirkte, wird nun Realität: LG startet den Verkauf seines transparenten OLED-Fernsehers für Privatkunden. Der Signature OLED T kombiniert dabei modernste Display-Technologie mit einem futuristischen Design-Ansatz.

Das Besondere: Im ausgeschalteten Zustand oder im transparenten Modus können Nutzer durch den 77 Zoll großen Bildschirm hindurchsehen – perfekt, um etwa den Blick aus dem Fenster oder auf ein Aquarium dahinter nicht zu verstellen. Zudem können auch Videos, Bilder oder Informationen auf dem Fernseher angezeigt werden, während der Hintergrund weiterhin transparent bleibt, sodass der Eindruck entsteht, dass die Bildinhalte mitten im Raum schweben.

Die Wetteranzeige schwebt quasi im Raum. Hierbei handelt es sich um ein simuliertes Bild. (© LG)

LG lässt sich seinen Wunder-Fernseher teuer bezahlen

Technisch lässt LG kaum Wünsche offen. Der Fernseher bietet eine 4K-Auflösung und wird vom neuen Alpha-11-Prozessor angetrieben. Bei einem Verkaufspreis von 60.000 US-Dollar (umgerechnet knapp 58.000 Euro) kann man das aber auch erwarten. Besonders praktisch: Dank der „Zero Connect Box“ werden alle Video- und Audiosignale kabellos an den TV übertragen, sodass die Optik des transparenten Displays nicht durch störende Kabelstränge – abseits des Stromkabels – beeinträchtigt wird (Quelle: LG).

Der Verkauf des Signature OLED T startet zunächst ausschließlich in den USA, wo das Gerät direkt bei LG sowie bei ausgewählten Händlern wie Best Buy erhältlich sein wird. Wann und ob der transparente TV auch nach Deutschland kommt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zusammenrollen kann sich LGs transparenter Fernseher aber nicht – dafür müsst ihr zum Signature OLED R greifen:

