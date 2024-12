Philips TV: Sender sortieren & Senderliste bearbeiten

Um beim Zappen am Philips-Fernseher nicht unnötig viel Zeit zu verlieren, lohnt es sich, die Sender in einer bestimmten Reihenfolge zu sortieren. Bei Philips-Geräten geschieht das durch das Anlegen einer Favoritenliste. Falls die Sender nicht aktuell sind, empfiehlt es sich vorher, einen Sendersuchlauf durchzuführen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das funktioniert schnell und einfach mithilfe der TV-Fernbedienung über das Hauptmenü.

Anzeige

Philips TV: Sender sortieren & Favoriten verwalten

Um die Senderliste am Philips TV zu bearbeiten und neu zu sortieren, geht ihr so vor:

Während ein beliebiger Sender läuft, drückt ihr die „LIST“-Taste auf der TV-Fernbedienung. Damit wird die Senderübersicht geöffnet. Drückt hier nach links, um in die Senderliste zu gelangen. Drückt auf den „Options“-Button auf der Fernbedienung. Jetzt könnt ihr eine „Favoritenliste erstellen“. Sucht in der Liste die Sender mit der gelben Taste aus, die ihr als Favoriten markieren wollt. Bestätigt die Auswahl. Wählt dann die Option „Hinzufügen“. Die ausgewählten TV-Stationen werden in die Favoritenliste rechts eingefügt. Mit der Option „Sender neu anordnen“, dem grünen Button und den Pfeiltasten auf der Fernbedienung könnt ihr die Reihenfolge ändern. Speichert eure Auswahl.

Anzeige

Fernseher – So findet ihr den Richtigen Abonniere uns

auf YouTube

Zukünftig erreicht ihr die erstellte Senderliste über den „LIST“-Button auf der Fernbedienung. Mit der gelben Taste könnt ihr Sender nachträglich aus den Favoriten entfernen.

Anzeige

Philips 50PUS8507/12 (50 Zoll) Statt 899 Euro UVP: 4K-Fernseher mit HDR10+, 60 Hz, Dolby Vision & Atmos, 3-seitigem Ambilight, Smart-TV-Funktionen und Triple Tuner. Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Zuletzt geprüft: 17.12.2024 13:06 Uhr

Philips Fernseher: Senderliste am PC erstellen

Sind euch die Eingaben über die Tasten auf der Fernbedienung zu umständlich, könnt ihr die Senderliste für den Philips-Fernseher auch am PC erstellen. Das funktioniert mithilfe eines USB-Sticks. Geht dafür so vor:

Schließt einen USB-Stick an den Steckplatz am TV-Gerät an. Steuert die Einstellungen des Philips-Fernsehers an. Wählt „Alle Einstellungen“. Ruft den Bereich „Kanäle“ auf. Hier findet ihr die Option „Senderliste kopieren“. Kopiert die Liste auf den USB-Stick. Auf dem Computer benötigt ihr das kostenlose Programm „ChanSort“. Einmal installiert, schließt ihr den USB-Stick am Computer an. Öffnet das Programm und steuert die Liste auf dem Stick an. Jetzt könnt ihr die Senderliste bequem per Maus verwalten und TV-Kanäle an die gewünschte Position verschieben. Seid ihr mit der Bearbeitung fertig, speichert die Eingaben. Verbindet den USB-Stick dann wieder mit dem Fernseher. Steuert erneut die Einstellungen am Philips-Fernseher an. Wählt dann die Option „Auf Fernseher kopieren“. Die erstellte Senderliste wird vom USB-Stick auf den Philips-Fernseher übertragen.

Anzeige

Philips TV: Sendersuchlauf starten

Seht ihr gar keine Sender in der Übersicht oder fehlen einzelne Stationen, müsst ihr einen Sendersuchlauf starten. Das geht am Philips-TV-Gerät so:

Öffnet die Einstellungen über das Zahnradsymbol auf der Fernbedienung. Steuert die Einstellungen im TV-Menü an. Ruft den Bereich „Kanäle“ auf. Wählt aus, ob der Fernseher das TV-Signal per Satellit, DVB-T oder einen anderen Weg empfängt. Bei einem Satellitenempfang müsst ihr noch unter „Satelliteninstallation“ entsprechende Angaben machen. Danach könnt ihr in den Einstellungen „Nach Sendern suchen“ auswählen. Der Sendersuchlauf startet. Der Vorgang kann bis zu einer halben Stunde dauern. In dieser Zeit solltet ihr keine Eingaben am Fernsehgerät machen, um den Suchlauf nicht zu unterbrechen oder zu stören.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.