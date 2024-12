Ungefähr-Zeichen: so schreibt ihr ≈ mit der Tastatur

Auf den ersten Blick bietet eine Tastatur nur eine begrenzte Auswahl an Zeichen und Buchstaben. Oft fehlen spezielle Symbole, wie sie beispielsweise für mathematische Formeln benötigt werden. Doch mit bestimmten Tastenkombinationen könnt ihr nahezu jedes Zeichen eingeben – darunter auch das Ungefähr-Zeichen.

Das Ungefähr-Zeichen ist dabei nicht die auf der Tastatur abgebildete Tilde (~). Dieses Symbol könnt ihr mit der Tastenkombination „Alt Gr“ + ~ auf den Bildschirm bringen. Im mathematischen Sinne beschreibt die Tilde jedoch ein anderes Symbol als die beiden übereinander liegenden Tilden (≈). Im mathematischen Sinne steht die Tilde ~ für das Proportionalitätszeichen, während es sich bei diesem Symbol ≈ um das Rundungszeichen handelt, was für „ungefähr gleich / gerundet“ steht.

Ungefähr-Zeichen ≈ schreiben: So geht's mit Tastenkombination: Alt-Taste + 8776 (Num-Block)

Ungefähr-Zeichen am PC: Tastenkombination für ≈

Auf der Tastatur ist das Ungefähr-Zeichen direkt leider nicht abgebildet. Wollt ihr das Ungefähr-Zeichen nur einmalig verwenden, könnt ihr es hier kopieren und in euer Dokument, zum Beispiel in Word oder OpenOffice einfügen: ≈. Wollt ihr das Ungefähr-Zeichen häufiger am Computer schreiben, verwendet dafür den entsprechenden Alt-Code: 8776.

Schreibt Ungefähr-Zeichen mit der Tastenkombination oder fügt es aus der Zeichentabelle ein (© GIGA)

Um das Ungefähr-Symbol im Dokument erscheinen zu lassen, drückt ihr zunächst die linke „Alt“-Taste und haltet diese gedrückt. Gleichzeitig gebt ihr die Ziffern 8776 über den Ziffernblock rechts auf der Tastatur ein. Lasst ihr die Alt-Taste los, erscheint das gewünschte Symbol in eurem Dokument. Manchmal funktioniert auch der Alt-Code 247. Geht beides nicht, könnt ihr das Ungefähr-Zeichen mit der Tastatur in Word und anderen Textprogrammen auch einfügen, indem ihr zunächst 2248 eingebt und dann Alt und C gleichzeitig drückt.

Alternativ könnt ihr das Ungefähr-Gleich-Zeichen auch unter Word über „Einfügen“-„Symbol“ unter den „mathematischen Operatoren“ finden.

Mit diesen Office-Alternativen bekommt ihr die Funktionen der Suite kostenlos:

So findet ihr das Ungefähr-Gleich-Zeichen mit der Tastatur am Mac

Am Mac gebt ihr das ≈ Ungefähr-Zeichen über die Tastatur ein, indem ihr Alt und X drückt.

≈ So klappt am Handy

Ihr könnt das Symbol auch über die Smartphone-Tastatur schreiben. Dafür sucht ihr einfach die Sonderzeichenauswahl. Tippt hier auf das Gleich-Zeichen (=) und haltet den Finger gedrückt. Es öffnet sich eine neue Auswahl, bei der ihr den Finger auf das ≈ schieben könnt.

Das Ungefähr-Zeichen ähnelt dem Gleichheitszeichen, setzt sich jedoch aus zwei geschwungenen Strichen zusammen. In der Mathematik wird es vor allem verwendet, um einen Rundungswert darzustellen.

Über die Tastatur könnt ihr noch eine Vielzahl weiterer Zeichen abbilden. Schaut euch hierzu die entsprechenden Anleitungen an, zum Beispiel für das Peace Zeichen. Alle Alt-Codes für ausgewählte Sonderzeichen und Symbole findet ihr ebenfalls in einem Artikel. Wer das volle Mathe-Repertoire an Zeichen benötigt, sollte sich zudem ansehen, wie man griechische Buchstaben schreiben kann.

