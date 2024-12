Mac-Nutzer atmen auf: Nach 17 Jahren will Apple es endlich besser machen

Schon jetzt hat Apples Magic Mouse in ihrer grundsätzlichen Form anderthalb Jahrzehnte auf dem Buckel, es dauert aber nochmals fast zwei Jahre, bis der iPhone-Hersteller endlich mit einer neuen Maus nachbessern will. Doch welche Kritikpunkte geht Apple überhaupt an?

Apple arbeitet an neuer Maus

Die Magic Mouse stellte Apple bereits im Herbst 2009 vor. Seitdem musste die Maus jede Menge Kritik von Nutzerinnen und Nutzern einstecken. Laut Brancheninsider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman will Apple es jetzt endlich besser machen und arbeitete in den letzten Monaten an einer „vollständigen Überarbeitung“ des kleinen Nagers für den Mac. In den nächsten 12 bis 18 Monaten wird die neue Magic Mouse aber noch nicht auf den Markt kommen, frühestens ab Mitte 2026 könnte es dann soweit sein (Quelle: Bloomberg).

Apples neue Maus wird grundlegend überarbeitet und erhält ein neues Design, das „besser in die moderne Zeit passt“, so Gurman. Zielsetzung bei Apple ist die Behebung von seit langem bestehenden Beschwerden. Einer geht damit die Hoffnung, dass die neue Magic Mouse endlich ergonomischer und komfortabler zu bedienen sein wird.

Besonders das flache und nicht ergonomische Design steht seit Anbeginn in der Kritik. Ebenfalls kritisiert wird bei der Magic Mouse die Position des Ladeanschlusses. Seitdem die Maus ab 2015 über integrierte Akkus verfügt, müssen diese per Kabel geladen werden. Der Anschluss hierfür befindet sich ausgerechnet auf der Unterseite. Bedeutet: Wird die Maus geladen, kann sie gleichzeitig nicht mehr verwendet werden. Auch dieses Problem will Apple nun endlich angehen.

Die derzeit bessere Alternative

Ein Beispiel könnte sich Apple an der Logitech MX Master 3S nehmen. Die bietet im Gegensatz zur aktuellen Magic Mouse ein ergonomisches Design mit Daumenauflage, einen USB-C-Ladeanschluss an der Vorderseite, präzises Tracking, zwei Scroll-Räder und vieles mehr. Auch deshalb verzichten nicht wenige Mac-Nutzer lieber freiwillig auf Apples Maus und greifen zur besseren Alternative von Logitech (bei Amazon ansehen).

Erst vor wenigen Monaten aktualisierte Apple zwar die Magic Mouse, allerdings kam es allein zum Wechsel von Lightning hin zu USB-C – die eigentlichen Probleme blieben unangetastet.

Die Magic Mouse hat offensichtlich einen Designfehler:

