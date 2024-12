iPhone-Nutzer kommen nicht zur Ruhe: Apple kündigt neues Update an

Es ist noch keine Woche her, da veröffentlichte Apple bereits das zweite größere Service-Update von iOS 18 fürs iPhone. Erwartungsgemäß enden damit Apples Optimierungsmaßnahmen nicht, denn jetzt kündigt der Hersteller ein weiteres Update an und verteilt dieses bereits an alle Entwickler in der Welt. Doch wie lange müssen die regulären Nutzerinnen und Nutzer darauf warten?

iPhone-Update: Apple verteilt erste Beta-Version von iOS 18.3

Nach iOS 18.2 ist vor iOS 18.3 – genau die letztgenannte Versionsnummer des iPhone-Betriebssystems ist nun offiziell und die erste Vorabversion kann von bei Apple registrierten Entwicklern bezogen werden. Neben iOS 18.3 fürs iPhone wird bereits auch iPadOS 18.3 fürs iPad zu Testzwecken an Entwickler verteilt.

Das in der letzten Woche veröffentlichte zweite Service-Update von iOS 18 enthielt in erster Linie viele neue Apple-Intelligence-Features, die wir hierzulande aber noch nicht verwenden können. Bei uns startet Apples KI nämlich erst irgendwann im Frühjahr 2025. Aktuell verrät Apple noch nicht, welche Neuerungen in iOS 18.3 enthalten sind, allerdings gibt es noch diverse Siri-Funktionen, die noch immer für iOS 18 ausstehen.

So vermuten die Kollegen von MacRumors, dass Siri mit iOS 18.3 endlich Features wie beispielsweise persönlicher Kontext, On-Screen-Awareness und die Möglichkeit, mehr in und zwischen Apps zu tun, erhalten könnte. Eine Bestätigung dafür wird es aber erst in den nächsten Tagen und Wochen geben. Apropos, wann kann eigentlich mit einer Veröffentlichung von iOS 18.3 gerechnet werden?

Nimmt sich Apple ein Beispiel an den Vorjahren, dann sollten die Arbeiten an iOS 18.3 Ende Januar abgeschlossen sein. Die Tests beginnen nun also im Dezember und werden mindestens einen Monat oder etwas mehr andauern.

Weitere Updates für Mac, Apple Watch, Apple TV und HomePod

Übrigens: Nicht nur für iPhone und iPad stehen Aktualisierungen an. Gleichfalls verteilt Apple auch Beta-Versionen von macOS Sequoia 15.3 für den Mac. Mit dieser Version landen die „Genmojis“ endlich auch auf dem Mac, nachdem diese beim iPhone und iPad bereits in iOS 18.2 enthalten waren. Aber auch die anderen Apple-Geräte werden bedacht – watchOS 11.3, tvOS 18.3 und visionOS 2.3 wurden ebenso angekündigt.

Ende Januar steht demnach für alle Apple-Nutzer die nächste große Update-Party an. Entwickler dürfen schon mal jetzt antesten.

Apple arbeitet immer weiter an iOS 18:

