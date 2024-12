Windows 10/11: Microsoft bringt iPhones und PCs zusammen

Microsoft bringt iPhone-Nutzer und Windows-PCs näher zusammen: Mit einem neuen Update für die App Phone Link lassen sich Dateien ganz einfach zwischen iOS-Geräten und Windows-Computern hin- und herschieben.

Windows 10/11: Phone Link als iPhone-Brückenbauer

Ab sofort können Dateien nahtlos zwischen iOS-Geräten wie iPhones und Computern mit Windows 10 oder 11 übertragen werden. Voraussetzung dafür sind die Apps Phone Link und Link to Windows. Die Funktion steht zunächst aber nur Teilnehmern des Windows-Insider-Programms zur Verfügung.

Fotos, Videos oder Dokumente können direkt zwischen einem iPhone und einem Windows-PC ausgetauscht werden, ohne dass eine App eines Drittanbieters oder ein USB-Kabel benötigt wird. Nutzer müssen lediglich sicherstellen, dass ihr iPhone mindestens iOS 16 verwendet und die Versionen der Apps Phone Link (1.24112.89.0) und Link to Windows (1.24112.73) aktuell sind. Die Einrichtung erfolgt entweder bei der Kopplung von iPhone und PC oder später über einen speziellen Link.

Der Datenaustausch ist einfach: Auf dem iPhone eine Datei auswählen, auf „Teilen“ tippen und den verbundenen PC auswählen. Umgekehrt genügt ein Rechtsklick auf eine Datei am Computer, um sie direkt an das iPhone zu senden. Benachrichtigungen zeigen den Fortschritt der Übertragung an (Quelle: Microsoft Windows Blogs).

Lücke zwischen iOS und Windows geschlossen

Der nahtlose Dateitransfer schließt eine störende Lücke zwischen iOS und Windows. Besonders für Nutzer, die bisher umständliche Alternativen wie E-Mail oder Cloud-Dienste verwenden mussten, wird der Austausch deutlich erleichtert.

Ob Microsoft noch weitere nützliche Crossover-Funktionen plant, bleibt abzuwarten – ein Schritt in die richtige Richtung ist es aber allemal. Mit einem offiziellen Start für alle Nutzer dürfte in den nächsten Monaten zu rechnen sein.

Auch Android und Windows lassen sich verbinden:

