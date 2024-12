Trumpf im Xbox Game Pass: Microsoft bringt neues Feature auf die Konsole

Auf dieses Feature haben Game-Pass-Mitglieder lange gewartet: Endlich könnt ihr mit eurem Ultimate-Abo auch eure eigenen Spiele per Cloud Streaming auf verschiedenen Endgeräten zocken – seit Neuestem sind auch die Konsolen der Xbox Series X|S mit dabei.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 12. Dezember 2024: Nachdem Abonnenten vom Xbox Game Pass Ultimate Spiele aus ihrer Bibliothek bereits seit November auf einem kompatiblen Endgerät wie zum Beispiel Samsung-TVs, Amazon Fire TV Sticks, Smartphones oder Tablets streamen können, sind nun endlich auch die Konsolen dran. Xbox Insider im Alpha-Programm dürfen das Cloud-Streaming-Feature nun auf ihren Konsolen austesten – anstatt Spiele auf der Series X|S erst mühsam installieren zu müssen, lassen sie sich also von nun an also streamen, solange eure Internetverbindung mitmacht. (Quelle: Xbox) Aktuell sind 50 Spiele mit der Funktion kompatibel, darunter Hogwarts Legacy, Final Fantasy 14, Star Wars Outlaws und Cyberpunk 2077.

Anzeige

Originalmeldung vom 14. Oktober 2024:

Xbox Game Pass bekommt Hammer-Feature

Einem neuen Bericht von TheVerge zufolge wird Microsoft die Cloud-Streaming-Funktion vom Xbox Game Pass schon sehr bald wesentlich verbessern.

Anzeige

Bereits im November 2024 soll eine Testphase gestartet werden, in der Abonnenten mit der xCloud-Technologie ihre eigenen Spiele auf beliebigen Geräten streamen können.

Bislang lässt das Feature nur das Streamen ausgewählter Spiele aus der Xbox-Game-Pass-Bibliothek zu – doch durch das Funktions-Upgrade sollen Spieler schlussendlich Zugriff auf ihre gesamte persönliche Spiele-Bibliothek erhalten.

Das Feature war in der Vergangenheit bereits mehrfach angedeutet worden, doch nun scheint es endlich die nötigen Fortschritte gemacht zu haben, um zumindest die erste Testphase zu durchlaufen – im November sollen Mitglieder des Xbox-Insider-Programms die Funktion ausprobieren können. Eine offizielle Ankündigung von Microsoft steht aber noch aus. (Quelle: TheVerge)

Anzeige

Microsoft setzt immer mehr auf Cloud Streaming

Mit dem neuen xCloud-Feature macht Microsoft potenziell einen großen Schritt in eine neue Streaming-Zukunft, in der Gamer von überall auf ihre Spiele zugreifen können – eine Möglichkeit, die durch das jüngste Urteil im Rechtsstreit zwischen Epic und Google noch weiter begünstigt wurde.

Allerdings werden voraussichtlich nur Game-Pass-Ultimate-Abonnenten in den Genuss des neuen Streaming-Features kommen, denn Xbox hat dieses bei der Umstrukturierung des Abos auf die teuerste Mitgliedsstufe limitiert. Somit wird euch das Vergnügen, eure eigene Spiele auf all euren Geräten zu streamen also mindestens rund 15 Euro im Monat kosten.

Xbox Game Pass Ultimate: 3 Monate Mitgliedschaft (PC, Xbox) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.12.2024 15:41 Uhr

Xbox hat diese Generation an die PS5 verloren – hier sind 7 Dinge, die die nächste Microsoft-Konsole verbessern muss:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.