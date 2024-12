iOS 18.2 ist da: Apple veröffentlicht neues iPhone-Update

Nach wochenlangen Entwicklungsarbeiten bei Apple steht jetzt die finale Version von iOS 18.2 für alle Nutzerinnen und Nutzer eines iPhones zum Download und zur Installation zur Verfügung. Doch auch wer ein iPad, einen Mac, eine Apple Watch, einen Apple TV oder einen HomePod besitzt, wird von Apple mit Updates bedacht.

Update vom 12. Dezember: Nach einer kurzen Verzögerung durch die etwas überraschende Bereitstellung eines zweiten „Release Candidate“ für iOS 18.2 gibt Apple nun endlich das iPhone-Update endgültig für die Öffentlichkeit frei. Gleichfalls aktualisiert werden die Systeme aller weiteren Apple-Geräte – iPadOS 18.2, macOS 15.2, watchOS 11.2, tvOS 11.2 und die HomePod-Software 18.2 können ebenso heruntergeladen und installiert werden. Abseits neuer Features empfiehlt sich die Installation wie üblich auch aus Sicherheitsgründen. Apple schließt mit den Updates erneut eine Reihe von Sicherheitslücken.

Originaler Artikel vom 06.12.2024:

Release von iOS 18.2 steht unmittelbar bevor

Erscheint der „Release Candidate“, ist die eigentliche Veröffentlichung nicht mehr weit. Ab sofort können Entwickler bereits die finale Version der Beta-Version von iOS 18.2 beziehen und installieren. Apple wird das iPhone-Update höchstwahrscheinlich nächste Woche für die Allgemeinheit freigeben und bis zu diesem Zeitpunkt wohl keine Änderungen mehr vornehmen.

Mitte November kristallisierte sich bereits der 9. Dezember als Release-Datum für iOS 18.2 in der Gerüchteküche heraus. Der britische Provider EE verriet damals indirekt den Termin fürs iPhone-Update. Nun schaut es danach aus, dass die Vermutung Realität wird. Hierzulande sollte man in den frühen Abendstunden am kommenden Montag nach iOS 18.2 Ausschau halten.

Im Fokus von iOS 18.2 stehen zahlreiche neue Funktionen von „Apple Intelligence“. Beispielsweise werden der Bildgenerator Image Playground, die sogenannten Genmojis und vieles mehr eingeführt. In Deutschland und der EU plant Apple, diese KI-Features erst im Frühjahr verfügbar zu machen. Höchstwahrscheinlich könnte es im April so weit sein.

Für europäische Nutzerinnen und Nutzer steht jedoch vor allem ein neues Feature im Mittelpunkt. Innerhalb der Einstellungen gibt es in iOS 18.2 nämlich einen gesonderten Bereich für Standard-Apps. Dort lassen sich zentral alternative Apps, beispielsweise für E-Mail, App-Stores, Nachrichten, Telefonie und einiges mehr, definieren. Im Frühjahr 2025 kommen noch weitere App-Kategorien hinzu:

Selbstverständlich dürfte Apple mit dem Update auch wieder zahlreiche kleinere Verbesserungen beziehungsweise Fehlerbereinigungen vornehmen und Sicherheitslücken stopfen. Eine Installation ist also sehr ratsam.

Weitere Updates für iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV und HomePod

Abseits von iOS 18.2 hat Apple gleichfalls die Arbeiten an iPadOS 18.2 und macOS Sequoia 15.2 abgeschlossen und ebenso deren „Release Candidate“ veröffentlicht. Selbiges gilt für watchOS 11.2, tvOS 18.2 und HomePod Software 18.2. Insofern können wir uns am Montag auf eine ganze Armada von neuen Apple-Updates freuen.

