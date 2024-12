Für Android-Smartphones: Google verteilt praktisches Update

Google hat neue Android-Funktionen vorgestellt, die unter anderem die Integration von Gemini in Apps wie Spotify erweitern. Auch verbesserte Bildbeschreibungen für mehr Barrierefreiheit sind zu erwarten. Eine neue QR-Code-Funktion erleichtert zudem das Teilen von Inhalten.

Android-Update: Gemini als Spotify-Erweiterung

Google erweitert Android um zahlreiche neue Funktionen. Besonders im Fokus: die Integration von Googles KI Gemini in andere Apps. Dazu gehört auch eine Spotify-Erweiterung, mit der Nutzer Songs und Playlists direkt abspielen können.

Außerdem lassen sich mit Gemini Standard-Apps für Anrufe und Nachrichten steuern, Wecker stellen und Smart-Home-Geräte nutzen, die mit dem Google-Konto verbunden sind. Funktionen für Google Maps sollen folgen.

Android-Nutzer dürfen mit dem Update ebenfalls bessere Bildbeschreibungen für mehr Barrierefreiheit erwarten. Dazu hat Google die Funktion „Fragen und Antworten zu Bildern“ in der Lookout-App mit Gemini 1.5 Pro erweitert. Die Beschreibungen bieten detaillierte Informationen zu Bildern und sind ab sofort weltweit in englischer Sprache verfügbar.

Verbesserungen gibt es auch bei Google Drive: Scans von Dokumenten werden automatisch optimiert, was laut Google Schatten und Unschärfen reduziert und den Kontrast erhöht. So können Nutzer Belege oder Ausweise einfacher speichern und weitergeben (Quelle: Google-Blog The Keyword Deutschland).

Android: Inhalte einfach Teilen mit QR-Code

Mit dem Update führt Google auch eine neue QR-Code-Funktion ein, die das Teilen von Bildern, Videos und Dokumenten erleichtern soll. Mit der Clearflow-Tastatur können Nutzer zudem präziser und schneller schreiben. Außerdem erweitert Googles Emoji Kitchen die Möglichkeiten, Sticker aus kombinierten Emojis zu erstellen.

Im Video: Das hat sich mit Android 15 alles geändert.

