Für Galaxy-Handys: Google und Samsung machen gemeinsame Sache

Googles Gemini-KI soll in das App-Ökosystem von Samsung integriert werden. In einem ersten Schritt wird Gemini offenbar auf die Reminder-App von Samsung zugreifen können, um dort direkt Erinnerungen zu erstellen. Das ist aber nur der Anfang.

Gemini in Samsung-Apps: Google-KI für Galaxy-Handys

Eine Untersuchung des Codes der Google-App deutet darauf hin, dass die Google-KI Gemini bald Erinnerungen in der Reminder-App von Samsung setzen kann. Damit soll Galaxy-Nutzern, die bisher auf die weniger integrierten Lösungen des Google Assistant zurückgreifen mussten, der Alltag etwas erleichtert werden. Besonders für Samsung-Nutzer, die lieber die hauseigenen Apps des Herstellers verwenden, wäre das sicherlich eine praktische Ergänzung.

Die Funktion soll als Erweiterung in Gemini eingeführt werden. Entsprechende Codeschnipsel, die immerhin auf eine kommende Benachrichtigung hinweisen, beschreiben die Integration mit den Worten: „Gemini kann jetzt beliebte Dienste und Apps wie Samsung Reminder nutzen, um die Verbindung zu deinen Lieblingsfunktionen zu verbessern“ (Quelle: Android Authority). Das lässt vermuten, dass Gemini in Zukunft auch in anderen Samsung-Apps zu finden sein wird.

Samsung: Mehr Flexibilität mit Gemini

Bisher haben Galaxy-Nutzer oft zwischen den Welten von Google und Samsung navigieren müssen. Mit Gemini als digitalem Assistenten könnte diese Hürde bald wegfallen. Die Erweiterung dürfte Galaxy-Nutzer ansprechen, die Samsungs Ökosystem bevorzugen, ohne auf die KI-Funktionen von Google verzichten zu müssen.

Wann genau Gemini in Samsung-Apps integriert wird – und welche das genau sein werden – ist noch nicht bekannt. Weder Google noch Samsung haben sich bisher offiziell dazu geäußert. Da der entsprechende Code bereits in der Google-App aufgetaucht ist, dürfte die Einführung nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Auch in Google Maps ist Gemini zu finden:

Google zeigt Gemini-Integration in Maps

