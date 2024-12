MAC-Adresse herausfinden – so geht's

Um ein Gerät im Netzwerk eindeutig identifizieren zu können, hat es eine sogenannte MAC-Adresse. Diese ist bei jedem PC, Smartphone, Tablet oder anderem netzwerkfähigen Gerät einzigartig. Man kann das in etwa mit einer Seriennummer vergleichen. Was das genau ist, und wie ihr die MAC-Adresse eures Geräts herausfinden könnt, zeigen wir euch hier.

Was ist eine MAC-Adresse?

Jedes netzwerkfähige Gerät besitzt ab Werk eine MAC-Adresse (Media-Access-Control), über die es eindeutig erkannt werden kann. Eine MAC-Adresse ist ein 12-stelliger Code (Beispiel: 00-07-E9:1F:48:BA), der aus Zahlen zwischen 0 und 9 sowie Buchstaben von A bis F besteht.

Die 6 ersten Zeichen zeigen an, wer der Hersteller des Geräts ist.

ist. Die Anfangsziffernfolge „00-07-E9“ steht beispielsweise für Intel , „00-60-2F“ ist Cisco und „00-15-F2“ ist Asus .

, „00-60-2F“ ist und „00-15-F2“ ist . Es gibt verschiedene Schreibweisen für MAC-Adressen wie: 00-07-E9:1F:48:BA oder 00-07-E9-1F-48-BA oder 0007E91F48BA .

oder oder . Die MAC-Adresse ist mit der Hardware verbunden und kann nicht geändert werden.

werden. Mit dem Apple Mac hat eine MAC-Adresse nichts zu tun.

hat eine MAC-Adresse nichts zu tun. Bei Apple wird die MAC-Adresse oft „ Ethernet-ID “, „ Airport-ID “ oder „ WiFi-Adresse “ genannt.

“, „ “ oder „ “ genannt. Microsoft nennt die MAC-Adresse auch „Physikalische Adresse“.

Wofür brauche ich eine MAC-Adresse?

Angenommen, ihr habt im Netzwerk einen Router, Smartphones und Rechner, die per LAN oder WLAN verbunden sind. Dann könnt ihr euren Router so einrichten, dass nur bestimmte Geräte auf das Internet zugreifen dürfen. Dazu bestimmt ihr in den Router-Einstellungen alle MAC-Adressen der Geräte, die erlaubt sind – beziehungsweise alle die, welche nicht erlaubt sind (MAC-Filter einrichten).

So lassen sich Netzwerke vor Zugriffen durch nicht-erlaubte Geräte schützen. Professionelle Hacker können allerdings auch MAC-Adressen auslesen und diese dann vortäuschen (MAC-Spoofing).

Man kann die MAC-Adresse in Windows 10 ändern. Unter Umständen lässt sich auch die MAC-Adresse einer Fritzbox ändern. Absolut sicher sind MAC-Adressen-Filter also nicht. So ändert ihr (vielleicht) die MAC-Adresse eurer Fritzbox:

MAC-Adresse herausfinden – am PC/Mac

Manchmal steht die MAC-Adresse auf einem Aufkleber des Netzwerkadapters des jeweiligen Geräts. Windows- oder Apple-Rechner zeigen ihre MAC-Adresse über die Eingabeaufforderung beziehungsweise das Terminal wie folgt an.

In Windows

Drückt die Tastenkombination Windows + R , um das Ausführen-Fenster zu öffnen. Tippt cmd ein und drückt Enter , um die Eingabeaufforderung zu öffnen. Gebt dort den Befehl ipconfig /all ein und drückt Enter , um alle wichtigen Netzwerk-Informationen anzuzeigen. Neben der Zeile „Physikalische Adresse“ seht ihr die MAC-Adresse eures PCs.

Das hier ist die MAC-Adresse des PCs. (© GIGA)

So findet ihr die MAC-Adresse der Playstation heraus:

In MacOS

Klickt im Dock auf das Symbol des Launchpad, tippt ins Suchfeld „Terminal“ ein und klickt auf „Terminal“. Alternativ öffnet ihr im Finder den Ordner „/Programme/Dienstprogramme“ und klickt doppelt auf „Terminal“. Tippt ifconfig ein und drückt Enter , um alle wichtigen Netzwerk-Informationen anzuzeigen. Im Bereich „en0“ (oder „en1“ etc.) steht neben der Zeile „ether“ eure MAC-Adresse.

Der Mac zeigt die MAC-Adresse im Terminal oder auch in den Netzwerk-Einstellungen an. (© GIGA)

Alternativ klickt ihr auf das „Apple-Menü“ > „Systemeinstellungen“ > „Netzwerk“. Wählt links eure aktive Verbindung aus (WLAN oder LAN) und klickt auf den Button „Erweitert“ beziehungsweise „Erweiterte Optionen…“. Im Reiter „Hardware“ steht dann eure MAC-Adresse.

MAC-Adresser herausfinden – am Smartphone/Tablet

Für Android-Geräte

Öffnet die „Einstellungen“. Scrollt nach unten und tippt auf „Über das Telefon“ oder „Über das Gerät“. Euch werden in neueren Android-Versionen nun zwei Menüpunkte angezeigt: WLAN-MAC-Adresse des Geräts: Das ist die feste, hardware-basierte MAC-Adresse, die dem WLAN-Adapter eures Android-Geräts zugewiesen ist. Diese Adresse ändert sich nicht. WLAN-MAC-Adresse: Dies ist die MAC-Adresse, die derzeit für die Verbindung mit einem bestimmten WLAN-Netzwerk verwendet wird. Diese kann sich ändern, wenn euer Gerät so eingestellt ist, dass es für jedes WLAN-Netzwerk eine andere, zufällig generierte MAC-Adresse verwenden soll (Schutz der Privatsphäre). Falls ihr diese Informationen nicht seht, müsst ihr noch auf weitere Untermenüs wie „Status“, „Hardwareinformationen“ oder „Netzwerk“ tippen.

Android zeigt hier die MAC-Adresse an. (© GIGA)

Für iPhone/iPad

Öffnet die „Einstellungen“. Tippt auf „Allgemein“ > „Info“. Unten bei „WLAN-Adresse“ wird euch die MAC-Adresse eures Apple-Geräts angezeigt.

Hier seht ihr die MAC-Adresse eures iPhones. (© GIGA)

