Nvidia-App bremst Spiele aus: Nur diese Einstellung hilft euch

Eine neue App sorgt bei Nvidia-Nutzern für Ärger. Die Anwendung des Grafikkartenherstellers kann die Performance von Spielen um bis zu 15 Prozent reduzieren – auch wenn die problematischen Funktionen gar nicht aktiv genutzt werden. Doch es gibt eine Lösung.

Nvidia: Leistungsprobleme durch neue App

Mit den neuesten 566.36-Treibern hat Nvidia die bisherige GeForce Experience durch die neue Nvidia-App ersetzt. Diese bietet zusätzliche Features wie Game Filters und einen Foto-Modus – doch genau hier liegt das Problem: Selbst wenn diese Funktionen nicht aktiv genutzt werden, führen sie offenbar zu spürbaren Leistungseinbußen bei Games.

Erste Untersuchungen zeigen, dass die Einbußen stark von der gewählten Auflösung und dem jeweiligen Spiel abhängen. In einer Stichprobe mit Spielen wie Assassin’s Creed Mirage, Baldur's Gate 3 und Flight Simulator 2024 waren Framerate-Verluste von bis zu 12 Prozent messbar.

Besonders betroffen ist dabei Assassin’s Creed Mirage mit einem Leistungsabfall von 12 Prozent bei 1080p Ultra, während andere Games wie Black Myth: Wukong im Durchschnitt geringere Einbußen von 2 bis 6 Prozent aufweisen. Doch auch hier soll es vereinzelt zu Einbußen von bis zu 15 Prozent gekommen sein (Quelle: Tom’s Hardware).

Nvidia-App: Schaltet die Problem-Features aus

Wer in der Nvidia-App die problematischen Funktionen selbst deaktiviert, kann die ursprüngliche Leistung wiederherstellen. Das hat Nvidia inzwischen selbst bestätigt. In einer Stellungnahme heißt es zudem, die Performance-Probleme würden derzeit „aktiv untersucht“. Nvidia arbeite an einer Lösung, die dann per Update zur Verfügung gestellt werden soll.

Spieler, die die neue Nvidia-Anwendung auf ihrem Rechner installiert haben, haben derzeit keine andere Wahl, als die Funktionen auszuschalten: Die Game Filters und der Foto-Modus lassen sich in der App im Bereich „Funktionen“ deaktivieren, wenn Nutzer dort zu „Overlay“ navigieren.

Nvidia: Motor des KI-Booms

