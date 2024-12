Microsoft macht euch zum Xbox-Fan, ob ihr wollt oder nicht

Microsoft-Chef Satya Nadella spricht über die neue Gaming-Strategie des Tech-Riesen. Die betrifft auch Xbox-Fans, von denen es bald noch viel mehr geben soll.

Microsoft sieht überall Xbox-Fans

Wie sieht die Zukunft der Xbox aus? Diese Frage stellen sich nicht nur Gamer, sondern offensichtlich auch Microsoft. CEO Satya Nadella will jetzt mehr Xbox-Fans erschaffen.

Während einer Investoren-Konferenz erklärt er, dass sich der Begriff „Xbox-Fan“ nicht mehr auf die Spieler beschränken soll, die auf einer tatsächlichen Xbox-Konsole zocken. So wird schnell jeder zum Xbox-Fan, ob er will oder nicht (Quelle: X/Twitter)

Also haben wir gesagt: „Lasst uns die Freude am Spielen überallhin mitnehmen.“ Und deshalb geht es auch in der Xbox-Werbung, in der wir neu definieren, was es bedeutet, ein Xbox-Fan zu sein, darum, dass man Xbox auf allen Geräten genießen kann. Satya Nadella, CEO von Microsoft

Nadella bezieht sich hier auf eine neue Werbung, in der Laptops, PCs, Handys und mehr kurzerhand als Xbox deklariert werden. Microsoft will aber wohl auch bei den Spielern selbst die Definition ändern. Ihr wollt Indiana Jones nächstes Jahr auf der PS5 zocken? Dann seid ihr ein Xbox-Fan! Ihr spielt Age of Empires 4 auf dem PC? Xbox-Fan!

Wie geht es weiter mit der Xbox-Konsole?

Für die bisherigen Xbox-Fans (die mit einer Konsole) können diese Worte besorgniserregend klingen. Ist die Xbox Series X|S überhaupt noch relevant, wenn alles eine Xbox und jeder ein Xbox-Fan ist?

In Sachen Verkaufszahlen steht schon länger fest, dass die Xbox Series X|S nicht mit der PS5 mithalten kann. In der Folge werden Xbox-Spiele jetzt auch bei der Konkurrenz veröffentlicht – Xbox-Chef Phil Spencer hat bereits angekündigt, dass diese Taktik noch verschärft wird.

Trotzdem will sich Microsoft nicht komplett aus dem Konsolengeschäft zurückziehen und das Feld der PlayStation überlassen. So ist bereits bestätigt, dass aktuell an einem Xbox-Handheld gearbeitet wird. Auch die Next-Gen-Xbox soll sich bereits in Entwicklung befinden.

