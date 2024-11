„Das alles ist eine Xbox“: Microsoft muss sich endlich mal festlegen!

Microsoft hat bereits seit Jahren den Fokus von Konsolen-Hardware auf die angebotenen Services verlagert. Nun macht das Unternehmen Nägel mit Köpfen und zeigt in einem neuen Video, das ihr euch oben direkt ansehen könnt, wo die Reise hingehen soll. Denn ab sofort ist quasi alles eine Xbox!



Ein Kommentar von Robert Kohlick

Die echte Xbox verliert an Bedeutung – jetzt ist alles eine Xbox!

Microsoft konnte seit der Xbox-360-Ära Sony nicht mehr das Wasser reichen, wenn es um die Verkäufe von Konsolen geht. Entsprechend ist der Konzern dazu übergegangen, der eigentlichen Xbox-Konsole immer weniger Beachtung zu schenken und stattdessen das Game-Pass-Angebot stetig auszubauen und für möglichst viele Plattformen zur Verfügung zu stellen. Microsofts Motto: Play anywhere!

Der neue Xbox-Werbe-Trailer zementiert diesen neuen Weg jetzt. Denn Microsoft macht in dem 30-sekündigen Clip klar, wo die Reise hingeht. Ob ihr Xbox-Spiele auf eurer Konsole, direkt auf dem TV, eurem Laptop, PC, Handy, Steam Deck, ROG Ally oder auf einer Bento-Box zockt (der Joke hat leider nicht so gezündet, wie ihr gehofft habt, Microsoft), ist dem Konzern latte. Jedes dieser Geräte ist eine potenzielle Xbox – nicht zuletzt dank solchen Lösungen wie Cloud-Gaming, die in den kommenden Jahren immer weiter an Bedeutung gewinnen dürften.

Ist das … eine Xbox? (© GIGA / Microsoft)

Microsoft traut sich einfach nicht, der klassischen Xbox den Laufpass zu geben

Microsoft will die klassischen Xbox-Konsolen aber noch nicht beerdigen. Gegenüber RollingStone gab der Xbox-Chef Phil Spencer zu verstehen, dass sie auf jeden Fall noch weitere Konsolen und andere Geräte entwickeln werden. Doch das ist in meinen Augen ein Fehler.

Ich finde: Microsoft sollte Abschied von der klassischen Xbox-Konsole nehmen – auch wenn das für mich als PlayStation-Spieler wahrscheinlich fatale Konsequenzen hätte. Und auch für viele treue Xbox-Spieler wäre das ein herber Verlust, aber sind wir mal ehrlich: Dieser Schritt ist längst überfällig. Microsoft kämpft seit über einer Dekade auf verlorenem Posten. Wie soll sich der Konzern aus dieser Position noch befreien? Ich weiß es nicht.

Umso sinniger ist es, jetzt zum Pivot anzusetzen und stattdessen eine neue und noch größere Zielgruppe ins Visier zu nehmen, die der Konkurrenz noch größtenteils durch die Lappen geht. Mal schauen, was die Zukunft für Microsoft und die Xbox-Marke bereithält.

