Cloud-Gaming hat mit Vorurteilen zu kämpfen: Ein hoher Input-Lag sorge für verzögerte Reaktionen, die Bildqualität lase eh zu Wünschen übrig und überhaupt ist das Internet in Deutschland ja viel zu schlecht dafür. Wir haben uns die Zeit genommen, diese Annahmen auf den Prüfstand zu stellen. Wie gut ist Cloud-Gaming eigentlich aktuell? Wir zeigen es euch im Video.

In einer Umfrage von Statista zeigten sich zumindest 29 Prozent der Befragten davon überzeugt, dass Cloud-Gaming die Zukunft des Gaming ist. Und die anderen? Die haben vielleicht noch Bilder von den Anfängen des Spiele-Streamings im Kopf. Dabei soll sich ja vieles verbessert haben, die Bildqualität etwa. Und auch Nachrichten, wie die Einstellung von Googles Cloud-Gaming-Dienst „Stadia“ werfen kein gutes Licht auf dieses Feature.

Wie steht es also um das Cloud-Gaming? Um das herauszufinden, haben wir den Samsung QN95B mit dem integrierten Samsung Gaming Hub angeworfen. Der Hub sorgt nicht nur für einen latenzfreien Betrieb von Konsolen, sondern besitzt auch einige vorinstallierte Cloud-Gaming-Apps.

Vorteile eines integrierten Systems

Dass wir für unseren Test das Xbox Cloud Gaming ausgewählt haben, hat einen entscheidenden Grund: Zugänglichkeit. Xbox Cloud Gaming ist Teil des Game Pass Ultimate. Wer von euch also bereits den Game Pass abonniert hat, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits auf die Cloud-Funktionen Zugriff. Hat man Spiele angespielt, werden Speicherdaten von der Cloud erkannt. Man kann also im Spiele-Stream dort einsteigen, wo man zuletzt auf der heimischen Konsole ausgestiegen ist.

Zudem ist es einfach nutzbar: Ob nun von einer Xbox, direkt im Webbrowser oder – in unserem Fall – mit einer dedizierten App auf einem Smart-TV, Xbox Cloud Gaming ist immer in kürzester Zeit verfügbar.

Überblick verloren? Wir haben einen Vergleich einiger Cloud-Gaming-Anbieter für euch:

Cloud-Gaming: Ist die Zeit ohne Konsole oder PC gekommen?

Cloud-Gaming kann heutzutage in einigen Aspekten mit dem lokalen Spielen auf der Konsole mithalten – aber nicht in jeder Hinsicht. Wer über die nicht immer optimale Bildqualität hinweg sehen kann, bekommt inzwischen ein ordentliches Gesamtpaket, das für Core-Gamer aber noch nicht eine Konsole oder einen Gaming-PC ersetzen kann.

Unser komplettes Fazit sowie unseren Test seht ihr im Video oben.