Gaming von überall: Microsoft will genau das mit dem Xbox Game Pass möglich machen. Das möglicherweise beste Feature des Game Services ist jetzt endlich für alle Spieler verfügbar.

Der Game Pass ist ohne Frage das Herzstück von Microsofts Gaming-Strategie. Der Service lockt nicht nur mit Flatrate-Zugriff auf eine umfangreiche Spiele-Bibliothek, sondern bietet ab jetzt auch noch allen interessierten Gamern die Möglichkeit, von überall zu spielen. Ob ihr dabei eine Xbox besitzt oder wie schnell euer Computer ist, spielt keine Rolle mehr.

Xbox Game Pass: xCloud-Gaming jetzt für alle möglich

Xbox hatte die Cloud-Gaming-Funktion in den letzten Monaten während der Beta-Phase bereits für ausgewählte Game-Pass-Abonnenten freigeschaltet. Das Feature befindet sich zwar immer noch in der Beta, steht nun aber für alle Game-Pass-Nutzer zur Verfügung, welche die Ultimate-Version des Abo-Services nutzen. In der Praxis bedeutet dies, dass ihr nun auf dem PC oder Laptop und auf allen mobilen Geräten mit iOS oder Android eure Spiele streamen könnt – von zuhause und unterwegs.

Wenn ihr als Game-Pass-Abonnenten den neuen Streaming-Service ausprobieren wollt, könnt ihr in eurem Browser einfach xbox.com/play eingeben. Bei den mobilen Geräten könnt ihr das Cloud Gaming über die Game-Pass-App starten. Für die meisten Spiele müsst ihr einen Controller via Bluetooth verbinden, einige bieten auf Touchscreen-Geräten aber auch die Steuerung per Fingertipp an.

Game Pass: Game-Streaming von (fast) überall

Bereits vor wenigen Tagen hat Xbox das Cloud-Gaming-Feature mit einem Upgrade versehen und dafür leistungsstärkere Rechenzentren eingebunden. Natürlich steht und fällt das Cloud Gaming weiterhin mit der jeweiligen Internetverbindung und aktuell ist das Feature sicherlich noch nicht vollends ausgereift. Dennoch zeigt Microsoft mit diesem Schritt, wohin die Reise gehen soll. Mit dem Game Pass können nun alle Spieler auf der ganzen Welt von überall aus auf ihre Games zugreifen – unabhängig von der verfügbaren Hardware.

